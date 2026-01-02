Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los grandes momentos de la moda 2025

Un año marcado por cambios creativos en la grandes casas, mayor diversidad en pasarelas y nuevos referentes culturales que redefinen la moda

2 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las grandes casas de firmas han cambiado sus directores creativos. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El 2025 ha estado marcado por imágenes que condensan la transformación del sector: relevos creativos en firmas, gestos históricos de diversidad en la pasarela, multiplicación de nuevos nombres al frente de las casas y la aparición de referentes culturales, elementos que configuran un año decisivo para entender el mapa actual de la moda.

RELACIONADAS

1. Metamorfosis en las grandes casas: nuevos directores, nuevas identidades

Este año la industria de la moda ha vivido un verdadero “baile de sillas” en los puestos creativos de sus grandes casas, con movimientos que reflejan tanto la búsqueda de renovación como la necesidad de responder a un mercado global cambiante, según los informes de la prensa especializada.

Desde la llegada de Jonathan Anderson a Dior —con la misión de dirigir todas las colecciones de la “maison” tras la salida de Maria Grazia Chiuri— hasta Pierpaolo Piccioli en Balenciaga, sustituyendo a Demna, y el nombramiento de Matthieu Blazy al frente de Chanel tras la partida de Virginie Viard, las marcas están apostando por voces nuevas o con recorrido para redefinir su identidad.

Jonathan W. Anderson debutó este miércoles con su primera línea para mujer en la histórica casa francesa, tras haberlo hecho en junio con su colección masculina.Los lazos, con forma de pajarita, han sido una de las notas predominantes en el desfile femenino de la firma Dior a cargo del norirlandés.En el terreno de tejidos, el vaquero o denim no ha faltado, sobre todo en faldas cortas y pantalones, ni tampoco el encaje.
1 / 11 | Primera colección femenina de Jonathan Anderson para Dior desfila en París. Jonathan W. Anderson debutó este miércoles con su primera línea para mujer en la histórica casa francesa, tras haberlo hecho en junio con su colección masculina. - Aurelien Morissard

Otras firmas como Bottega Veneta, Jil Sander, Marni o Jean Paul Gaultier también han estrenado directores creativos con propuestas frescas para las pasarelas de 2025 y 2026, mientras que nombres como Dario Vitale en Versace marcan la transición generacional incluso en casas históricas.

Estos cambios se han traducido en colecciones inesperadas, reinterpretaciones de legado y, en ocasiones, apuestas arriesgadas que quebraron estéticas predecibles. La consecuencia: muchas firmas recuperan relevancia o se redefinen, y el público vuelve a mirar a las pasarelas con curiosidad e interés renovados.

2. Debuts memorables y rostros que se consolidan

Quizás uno de los momentos más simbólicos del año lo protagonizó la modelo Bhavitha Mandava: en 2025 se convirtió en la primera modelo india que abre un desfile de Chanel, un gesto con gran carga simbólica en un mundo en el que la diversidad sigue siendo un tema clave.

Su irrupción en la pasarela de la ‘maison’, en un espectáculo denominado Métiers d’art, fue celebrada como un momento histórico. Este tipo de hitos no solo cambian narrativas, también amplían los estándares de belleza, visibilidad y representación en la moda internacional.

La moda de corte urbana y cómoda sigue calando en campañas y en estilismos a pie de calle
La moda de corte urbana y cómoda sigue calando en campañas y en estilismos a pie de calle (Agencia EFE)

Si desde hace años las pasarelas comenzaron a dar pasos hacia la inclusividad con modelos de diferentes tallas y edades, en 2025 esta máxima prevalece, al visibilizar más etnias y tipos de belleza sobre la pasarela.

3. Movimientos virales: moda en las calles, no solo en pasarela

La edición 2025 de la Paris Fashion Week y otras semanas de la moda reflejaron que la tendencia —como tal— ya no se decide exclusivamente sobre la pasarela: el ‘street style’ ha tomado protagonismo, y lo ha hecho gracias a la irrupción de redes sociales como TikTok, donde cualquiera puede viralizarse si tiene un buen contenido.

Los vestidos son la prenda que más se utiliza en verano. Los modelos largos y glamourosos fueron la base de la colección de Zimmermann presentada en ParísLacoste apostó por vestidos minimalistas que se balancean entre lo deportivo y lo urbanoMientras, en Chanel, se destacan las carteras de mano para el próximo verano
1 / 17 | Tendencias de moda que dejó la Paris Fashion Week. Los vestidos son la prenda que más se utiliza en verano. Los modelos largos y glamourosos fueron la base de la colección de Zimmermann presentada en París - WGSN

Imágenes capturadas durante los desfiles muestran una gran diversidad de estilos, mezclas de épocas, arriesgadas combinaciones y una declaración clara: la moda se disuelve en la vida urbana, y alterna códigos de vestimenta formal con aquellos que priorizan la comodidad y la adaptabilidad a jornadas largas y cambiantes.

Este fenómeno —moda híbrida, que mezcla lo formal y lo callejero, lo conservador y lo experimental— demuestra que 2025 ha sido un año en que las tendencias se construyeron también desde la espontaneidad del asfalto, no solo desde las pasarelas.

4. Reconocimientos simbólicos que reflejan un cambio generacional

La influencia de ciertos nombres en 2025 trasciende los desfiles y se expande a listas de estilo, rankings y cultura popular. The New York Times ha incluido entre las personas más estilosas del año a Rosalía y Carlos Alcaraz, lo que evidencia cómo el eco mediático y de masas ya juega un papel relevante en las dinámicas de la moda contemporánea.

Cuando Rosalía lanzó "Los Ángeles" en 2017, llevaba una estética de corte clásico y notas flamencas, prendas de aire moderno y limpio con estampados de pequeños lunares.Un estilo que rápidamente evolucionó cuando presentó el video de su tema "Malamente", el primer sencillo del disco "El mal querer" (2018), en el que mantiene la esencia flamenca mezclada con aires callejeros pero sin perder sofisticaciónEn esta nueva era, Rosalía se vuelca a un minimalismo místico y una estética religiosa y espiritual
1 / 10 | Rosalía y su sentido de la moda. Cuando Rosalía lanzó "Los Ángeles" en 2017, llevaba una estética de corte clásico y notas flamencas, prendas de aire moderno y limpio con estampados de pequeños lunares. - Instagram (@rosalia.vt)

El reconocimiento de figuras llegadas desde ámbitos como la música o el deporte —y no solo de la moda tradicional— pone de manifiesto la dilución de fronteras entre estilos, identidades, subculturas y tendencias.

Más allá de prendas específicas, 2025 parece estar marcado por una transformación del sistema moda: renovación de casas, diversificación de voces, visibilidad global, hibridación entre pasarela y “street style”, y una creciente influencia de referentes culturales ajenos al mundo fashion tradicional.

Tags
Moda
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 2 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: