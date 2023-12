Nació para ser rey y asegurar una descendencia a la corona británica. Después de haber llevado una vida casi normal junto a su esposa Kate Middleton y sus tres hijos, el príncipe William multiplica sus obligaciones reales y se acerca cada día un poco más de su destino: ascender al trono.

Una perspectiva que, según algunos especialistas, lo sometería a serias tensiones emocionales. Como heredero designado desde su nacimiento, William recibió durante toda su vida el entrenamiento necesario para asegurar la supervivencia de la corona británica.

No obstante, según los especialistas, algo no puede ser ignorado: sus dos maestros, el rey Charles III y la desaparecida reina Elizabeth II, pertenecen a otra época. Cuando el príncipe de Gales llegue al trono, la formación que recibió bien podría no servirle.

“Desde la coronación de su abuela en 1953, el mundo exterior a Buckingham Palace cambió considerablemente. La sociedad ha vivido un masivo cambio tanto sociológico como cultural, promovido por movimientos de derechos civiles y reformas de género, solo para nombrar algunos hechos. Durante los años de reino de Elizabeth II, 17 países renunciaron a la monarquía, convirtiéndose en repúblicas”, señala Marc Roche, el gran experto europeo de la monarquía británica.

Una nueva visión

Sí, el hijo mayor del rey Charles II y de su difunta esposa, Diana Spencer, hace su cama y se cocina, juega al fútbol y escucha rock y hip-hop. Al menos, es lo que él mismo afirma.

Como muchas parejas de su generación, vivió con su esposa antes de casarse casi diez años después de conocerse en la Universidad de Saint-Andrews, en Escocia.

A los 41 años cultiva la imagen de príncipe modesto y moderno, que contribuyó a volver a popularizar una monarquía preocupada por aparecer a tono con su época. Según periódicos sondeos del instituto YouGov, William y Kate siguen siendo los miembros más apreciados de la familia real, de la cual se han convertido en un pilar fundamental, sobre todo después de las tensiones creadas por la partida de su hermano Harry a Estados Unidos donde -junto a su esposa Meghan Markle y sus dos hijos- intenta llevar una vida despojada de toda obligación oficial.

“Aprecio realmente todo lo que se parece a una vida normal”, declaraba el príncipe cuando era estudiante y había obtenido el permiso de compartir un departamento con amigos cerca de la facultad. “Quiero poder controlar mi vida”, agregaba.

Un verdadero desafío para quien, como su hermano Harry, creció bajo los reflectores de los paparazzi.

“Su primera aparición pública fue cuando nació, en los brazos de su padre. Su primer día de clases estuvo marcado por los flashes. Su primera obligación oficial se produjo a los ocho años… Difícil saber lo que es una vida normal”, señala Roche.

El divorcio súper mediático de sus padres en 1996, seguido del fatal accidente de automóvil de su madre cuando solo tenía 15 años terminaron de instalar en William la voluntad férrea de preservarse de la intrusión mediática. Por eso, antes de instalarse en el Palacio de Kensington, donde vive con su familia, intentó preservar su intimidad en un cottage de la isla de Anglesey, mientras terminaba su formación de piloto de salvataje en la Fuerza Aérea de su país (RAF).

Y a pesar de algunos tropiezos -sobre todo un costoso viaje en helicóptero para su despedida de soltero a la isla de Wight- el príncipe de Gales asume cada vez más su papel de embajador de la monarquía, imponiendo junto a su esposa la imagen de una pareja moderna y “cool” durante las múltiples visitas oficiales.

El reinado que puede llegar pronto, pero débil

Con 74 años, Charles III es el monarca reinante que ascendió al trono con más edad. Los expertos reales, como Marlene Koeing, creen que Charles sabe que “su tiempo está contado” como rey y se ve a sí mismo como una suerte de regente del trono de William.

Por otra parte, el apoyo popular a la monarquía es actualmente el más débil de la historia. Publicado poco después de la muerte de Elizabeth II, un estudio del National Centre for Social Research muestra que solo 55% de los británicos encuestados cree que “es importante para Gran Bretaña continuar con la monarquía”.

Esa cifra es la más baja desde que comenzaron las mediciones en 1983.

“En el contexto actual, la tarea de asegurar la supervivencia de la monarquía en el siglo XXI recae totalmente en los hombros de William. Pero, para lograrlo, necesitará estar muy atento a los cambios vertiginosos que se producen en las sociedades”, afirma Roche.

Durante su infancia, su madre, Diana Spencer, hizo lo posible para protegerlo del hecho de que un día sería rey. Con el tiempo, sin embargo, esa realidad se corporizó poco a poco.

Después de graduarse en la universidad en 2005 y haber pasado algunos años en la Real Academia Militar de Sandhurst, Guillermo tuvo que someterse a dos años de curso intensivo sobre el arte de ser rey. El programa fue decidido por la reina Elizabeth II y por su padre, para que aprendiera el funcionamiento del gobierno británico a través de lecciones sobre las leyes constitucionales y frecuentando reuniones de alto nivel, incluso con el ex primer ministro John Major.

Aparte del entrenamiento institucional, William también cumplió con los deberes de un futuro rey, casándose con Kate Middleton en 2011, con quien tuvo tres hijos y asegurando así el futuro de la corona.

Este año, la coronación de su padre lo acercó un poco más al trono. Calificado algunas veces de “tímido para el trabajo”, William parece haber tomado muy en serio sus nuevas responsabilidades, defendiendo causas como el medioambiente y la salud mental.

“Pienso que la familia real debe modernizarse y desarrollarse poco a poco y que debe seguir siendo pertinente”, suele decir.

“Ese es mi desafío: lograr que la casa real siga siendo pertinente en los próximos 20, 40 o 60 años”, agrega.

En todo caso, el príncipe heredero se esfuerza en aparecer como el hombre del futuro. Contrariamente a su abuela, que jamás dio una entrevista durante sus 70 años de reino, William parece dispuesto a compartir sus sentimientos personales.

El medioambiente parece ser una preocupación mayor. Por eso lanzó su propio “Premio Earthshot”, para ayudar a hallar soluciones al cambio climático. Tampoco duda en decir lo que piensa o criticar a los dirigentes mundiales por su inacción.

“No podemos pronunciar discursos cada vez más inteligentes, sin acompañarlos de acciones”, afirmó en la cumbre climática COP26.

En peligro su buena imagen

A primera vista, pues, William parecería ser el personaje ideal para asegurar la supervivencia de la corona. Pero he aquí que un reciente libro da del príncipe un retrato bien diferente.

“Colérico, rencoroso, intrigante y ambicioso”, es la definición nada sentadora dada por el periodista Omid Scobie en su polémico opus, “Endgame”.

Aun sabiendo la amistad que el autor mantiene con Harry y su esposa Meghan, la habitual imagen de caballero modelo de William parece tambalear. Scobie evoca dos Williams. El primero, impecable príncipe moderno y comprometido. El segundo, mucho más complejo y desconocido.

“El yo íntimo suele estar en conflicto con la máscara pública. Hay gigantescas diferencias entre William, príncipe de Gales y Willy, esposo, hermano y amigo. Esas diferencias muestran hasta qué punto el hombre está fracturado. Reservado públicamente e imprevisible desde que cierra las puertas”, escribe el cronista real.

Para Scobie, esa cólera proviene de varias frustraciones: antes que nada del hecho de estar obligado desde que nació a seguir “estoicamente” el camino trazado por la institución monárquica. De estar obligado a aceptar una prensa que detesta al igual que su hermano Harry. Por fin, de ver a su hermano menor disfrutar de una libertad que él mismo no puede acordarse.

“William estuvo y siempre estará envidioso de esa libertad. El empleado modelo, el próximo soberano debe quedarse en su lugar, aun cuando esto signifique rechazar a su propio hermano”, escribe Scobie.

Verdadero o no, una cosa es cierta en lo que asegura Scobie: William, príncipe de Gales, heredero de la corona británica, sabe que su futuro no le pertenece.

“Me preguntan sin cesar si quiero ser rey. No se trata de querer. Nací para eso y debo asumir mi deber”, afirmó el día que cumplió 21 años.

Como Scobie, otros expertos en la realeza británica se preguntan si esa supuesta inestabilidad emocional del futuro rey, cuya función exige un temperamento flemático y un auténtico equilibrio mental, no terminará transformándose en un verdadero peligro para la monarquía.