En las últimas horas se conoció que Camila Parker ha tenido que renunciar a una de sus grandes pasiones para poder convertirse oficialmente en reina de Reino Unido el próximo 6 de mayo.

La esposa del rey Charles III tiene 75 años y ha tenido que ver su vida modificada en muchos aspectos cuando falleció la reina Elizabeth II. Ahora Camila debe cuidar más que nunca su salud y su integridad física, por lo que ha decidido abandonar una de sus principales pasiones.

¿A qué debió renunciar Camila Parker?

La esposa del rey Charles III aseguró que es fanática de los caballos, y que es una gran jinete. Sin embargo su avanzada edad ha influido en ella para que abandone esta pasión. “Ya no estoy para estos trotes”, aseguró Camila.

Los caballos eran una de las principales pasiones que Camila Parker compartía con la difunta reina Elizabeth II. Sin embargo, para cuidar su salud, ahora la reina ha decidido no montar más sus caballos.

Su edad ya no le permite ser tan elástica y deportista como antes, por lo que la esposa de Charles no se siente segura en la silla de montar. Ahora, como mucho, podrá montar pequeños ponis, pero no podrá ser la jinete de los caballos de Elizabeth II, de los cuales es copropietaria.

Esta decisión fue comentada por la mismísima Camila Parker en una de sus últimas apariciones públicas. Los mandamases de Reino Unido acudieron la semana pasada a Alemania en su primer viaje oficial de Estado como reyes del país y no dudaron en reunirse con altos representantes de la República Federal germana.

Allí Camila aseguró: “Lamentablemente, ya no monto a caballo. Creo que soy demasiado mayor, pero tengo caballos de carreras. Anoche vi nacer a uno de los potros, fue muy emotivo”.