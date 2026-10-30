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El rey Carlos III llega a Guyana, escenario de rebelión durante era colonial

Carlos visitó por última vez Guyana en 2000, cuando era príncipe

30 de octubre de 2026 - 8:39 PM

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El Rey Carlos III durante su visita a Guyana. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El rey Carlos III llegó a Guyana el jueves, una antigua colonia británica que fue escenario de una de las mayores rebeliones de esclavos en el Caribe durante la era colonial.

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Carlos aterrizó en el país sudamericano tras una invitación del presidente guyanés Irfaan Ali, quien ha solicitado públicamente una disculpa mientras algunos líderes caribeños presionan para obtener reparaciones por la esclavitud.

Carlos, quien realiza un viaje oficial de nueve días por el Caribe, bajó del avión con un traje color canela y saludó a Ali, que vestía un traje Jodhpuri completamente marfil.

Guyana es un país divero de unos 840,000 habitantes que recientemente se convirtió en uno de los mayores productores mundiales de petróleo en alta mar después de que se descubrieran enormes yacimientos frente a su costa hace más de una década.

Aproximadamente el 36% de la población de Guyana es negra, mientras que el 50% es de origen indio oriental, descendiente de trabajadores contratados de India llevados al país sudamericano después de que se aboliera la esclavitud.

Carlos visitó por última vez Guyana en 2000, cuando era príncipe.

Está previsto que se reúna con Ali, propietarios de negocios y líderes electos de aldeas amerindias conocidos como “toshaos” durante su estancia de dos días en Guyana.

Hilary Beckles, jefe de la Comisión de Reparaciones del Caribe, manifestó en una reciente conferencia de prensa que la región nunca había estado mejor preparada para confrontar a Gran Bretaña y a la monarquía por sus vínculos con la esclavitud.

“La región está movilizada, los gobiernos están movilizados”, expresó.

La comisión fue creada por gobiernos regionales para lograr que Gran Bretaña y otras antiguas naciones europeas paguen indemnizaciones por su participación en el comercio de esclavos.

En una entrevista reciente con ITV News, Ali señaló que Carlos ha “reconocido con razón la esclavitud como los días más oscuros de la historia humana”.

“Pasar a la disculpa es el siguiente paso”, añadió. “Ustedes explotaron la región. Ustedes destruyeron vidas. Ustedes crearon subdesarrollo”.

El gobierno británico ha rechazado de manera constante las exigencias de una disculpa o de reparaciones.

Carlos estuvo previamente en Bahamas y tiene previsto llegar a Antigua y Barbuda el viernes para la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad y reunirse con líderes de 56 Estados miembros. Se espera que las conversaciones se centren en el clima, el comercio y el desarrollo, pero algunos líderes caribeños han dicho que las reparaciones por la esclavitud deberían dominar las conversaciones.

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Rey Carlos IIIGuyanaRealeza británica
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