Muere la duquesa de Kent a los 92 años
La esposa del príncipe Edward era una apasionada del tenis y de la música
5 de septiembre de 2025 - 8:49 AM
La duquesa de Kent, quien rompió el protocolo real al abrazar a una subcampeona de Wimbledon y se apartó de sus responsabilidades familiares para dar clases de música en una escuela pública, ha fallecido, anunció el viernes el Palacio de Buckingham. Tenía 92 años.
Nacida como Katharine Lucy Mary Worsley, la duquesa estuvo casada con el príncipe Edward, duque de Kent, primo de la difunta reina Elizabeth II. Falleció el jueves en su casa del Palacio de Kensington.
La duquesa entregó trofeos en Wimbledon durante muchos años y era conocida por consolar a las subcampeonas, sobre todo cuando abrazó a una llorosa Jana Novotna tras su derrota ante Steffi Graf en 1993.
It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025
Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family.
The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d
La duquesa, quien prefería ser conocida como la señora Kent, se apartó de la vida real para dar clases de música durante más de una década en una escuela pública de Hull, en el noreste de Inglaterra. La pianista, organista y cantante fundó la organización benéfica Future Talent para derribar barreras para los jóvenes músicos y proporcionarles instrumentos.
Fue la primera miembro de la realeza en convertirse al catolicismo en más de tres siglos y se ofreció como voluntaria para el grupo de prevención del suicidio Samaritanos.
El rey Charles III y el resto de la familia real declararon en un comunicado que lamentaban la pérdida y recordaban con cariño “la devoción de toda la vida de la duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo asociada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes”.
La bandera ondeó a media asta en el Palacio de Buckingham al mediodía para rendir homenaje a la duquesa.
La duquesa nació el 22 de febrero de 1933 como hija única del aristócrata coronel Sir William Worsley, baronet, y Lady Worsley de Hovingham Hall, cerca de York.
Se casó con Edward, nieto del rey George V, en una suntuosa ceremonia en 1961.
Le sobreviven Edward y tres hijos: George, conde de St. Andrews, Lady Helen Windsor y Lord Nicholas Windsor.
