Feriados
5 de septiembre de 2025
Realeza
Servicio de noticias
Muere la duquesa de Kent a los 92 años

La esposa del príncipe Edward era una apasionada del tenis y de la música

5 de septiembre de 2025 - 8:49 AM

La tenista Jana Novotna, a la izquierda, fue consolada por Katherine, duquesa de Kent, después de la final individual femenina en la cancha central de Wimbledon en 1993.
La tenista Jana Novotna, a la izquierda, fue consolada por Katherine, duquesa de Kent, después de la final individual femenina en la cancha central de Wimbledon en 1993. (Denis Paquin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La duquesa de Kent, quien rompió el protocolo real al abrazar a una subcampeona de Wimbledon y se apartó de sus responsabilidades familiares para dar clases de música en una escuela pública, ha fallecido, anunció el viernes el Palacio de Buckingham. Tenía 92 años.

Nacida como Katharine Lucy Mary Worsley, la duquesa estuvo casada con el príncipe Edward, duque de Kent, primo de la difunta reina Elizabeth II. Falleció el jueves en su casa del Palacio de Kensington.

La duquesa entregó trofeos en Wimbledon durante muchos años y era conocida por consolar a las subcampeonas, sobre todo cuando abrazó a una llorosa Jana Novotna tras su derrota ante Steffi Graf en 1993.

La duquesa, quien prefería ser conocida como la señora Kent, se apartó de la vida real para dar clases de música durante más de una década en una escuela pública de Hull, en el noreste de Inglaterra. La pianista, organista y cantante fundó la organización benéfica Future Talent para derribar barreras para los jóvenes músicos y proporcionarles instrumentos.

Fue la primera miembro de la realeza en convertirse al catolicismo en más de tres siglos y se ofreció como voluntaria para el grupo de prevención del suicidio Samaritanos.

El rey Charles III y el resto de la familia real declararon en un comunicado que lamentaban la pérdida y recordaban con cariño “la devoción de toda la vida de la duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo asociada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes”.

La bandera ondeó a media asta en el Palacio de Buckingham al mediodía para rendir homenaje a la duquesa.

La duquesa nació el 22 de febrero de 1933 como hija única del aristócrata coronel Sir William Worsley, baronet, y Lady Worsley de Hovingham Hall, cerca de York.

Se casó con Edward, nieto del rey George V, en una suntuosa ceremonia en 1961.

Le sobreviven Edward y tres hijos: George, conde de St. Andrews, Lady Helen Windsor y Lord Nicholas Windsor.

Realeza británica Inglaterra
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
