Qué es y para qué sirve el tratamiento preventivo con el que Kate trata su cáncer

“En enero fui sometida a una cirugía abdominal mayor en Londres. En ese momento se creía que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas postoperatorias mostraron que había cáncer presente”. Estas fueron las palabras con las que Kate , la princesa de Gales, anunció su diagnóstico en un video que puso fin a las especulaciones sobre su paradero y su estado de salud, desde que se sometió a una intervención el 16 de enero pasado.

En la grabación, la esposa del príncipe William reveló que “han sido unos meses increíblemente duros para nuestra familia” y pese a que no entregó detalles sobre la naturaleza de su cáncer, señaló que se encuentra en las etapas tempranas de un tratamiento preventivo de quimioterapia, que le fue recomendado por su equipo médico.

“Esas células no es posible detectarlas con ninguna técnica de imagen disponible actualmente, no se ve en un scanner, no se ve en un PET. Por ende, la idea de la quimioterapia adyuvante, es eliminar cualquier célula que haya quedado remanente después de la cirugía. Con esto aumentamos la posibilidad de una curación y eliminar por completo el cáncer y que este nunca vuelva”, agregó.