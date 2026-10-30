Porsche inicia la remodelación de su centro en Puerto Rico

Porsche Center Puerto Rico inició los trabajos de remodelación de sus instalaciones en la isla para adoptar el concepto arquitectónico global “Destination Porsche”, una transformación que busca modernizar el concesionario y ofrecer una experiencia más personalizada a los clientes de la marca.

Aunque la empresa no divulgó la inversión destinada al proyecto, la remodelación contempla una renovación de los espacios físicos y la incorporación de herramientas digitales, áreas interactivas y zonas dedicadas a la personalización de vehículos.

La iniciativa forma parte de la estrategia global de Porsche para actualizar sus concesionarios bajo un concepto que integra arquitectura contemporánea, hospitalidad y tecnología, con el propósito de convertir la visita al establecimiento en una experiencia que trascienda la compra de un automóvil.

“Esta remodelación reafirma nuestra visión a largo plazo para la marca en Puerto Rico. A través de este proyecto vamos a transformar la manera en que nuestros clientes viven la experiencia Porsche”, expresó Víctor M. Gómez III, presidente de Gómez Hermanos, mediante comunicado de prensa.

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Gómez Hermanos es el importador exclusivo de la marca en Puerto Rico.

El diseño también incluirá zonas "lounge" y espacios más abiertos que facilitarán la interacción entre los clientes y el personal de ventas. (Suministrada)

El ejecutivo sostuvo que el proyecto también fortalece el posicionamiento de Puerto Rico como mercado estratégico para el fabricante alemán y reafirma el compromiso de la empresa con ofrecer un servicio de alto nivel.

Entre los cambios proyectados figura la incorporación de espacios de exhibición más dinámicos, herramientas digitales para explorar las características de los vehículos y plataformas que permitirán a los clientes configurar y personalizar sus unidades con asesoría especializada.

El diseño también incluirá zonas lounge y espacios más abiertos que facilitarán la interacción entre los clientes y el personal de ventas.

Por otro lado, la remodelación abarcará las áreas de servicio, que serán rediseñadas para mejorar la eficiencia de los procesos, optimizar los tiempos de atención y reforzar los estándares operacionales.

Orlando Pérez, gerente general de ventas de Porsche Center Puerto Rico, destacó los estándares internacionales de la marca.

“Este nuevo espacio nos permitirá ofrecer una experiencia aún más personalizada y alineada con los estándares globales de la marca y con las expectativas del cliente local, asegurando que cada visita refleje el nivel de excelencia que distingue a Porsche”, indicó.

A su vez, Juan Carlos Ledesma, director de la marca, describió “Destination Porsche” como parte de la evolución de la presencia de la empresa en mercados estratégicos.

La remodelación no implicará la interrupción de las operaciones del concesionario. Según informó la empresa, las ventas y los servicios continuarán disponibles durante el período de construcción desde instalaciones provisionales ubicadas justo al lado del establecimiento original.