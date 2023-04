En esta planilla que vence el 17 de abril, ¿cómo cambia la realidad de los empleados remotos, si su patrono no es de Puerto Rico?

La abogada y contadora pública autorizada (CPA) Ana Montañez explicó los cambios que introdujo la Ley 52-2022 para los patronos sin nexos económicos locales que contraten a empleados residentes en Puerto Rico.

Lo primero es que, si se cumple con los requisitos establecidos por el Departamento de Hacienda, “el patrono no residente de Puerto Rico ya no tiene que retener nada ni se da a entender que está haciendo negocios en Puerto Rico. No tiene que llenar planillas ni informes”. Al reducirse la carga de cumplimiento, se alienta la contratación de residentes de la isla.

Lo más importante es que “en ningún momento ese patrono va a tener una localidad o un nexo económico con Puerto Rico”, recalcó la CPA. Además, el empleado no puede representar aquí a la compañía ni servir a clientes locales.

En cuanto a la responsabilidad del empleado a distancia, Montañez indicó que su ingreso tributa en Puerto Rico “y tiene el deber de hacer planilla estimada”.

Pueden recibir comprobantes de retención locales (499R-2/W-2PR) o W-2 federales. El local se entra de forma ordinaria en el Encasillado 1, línea 1.

Si es federal, los ingresos en esa W-2 –que debe reflejar las retenciones para Seguro Social y Medicare- se reportan en el Anejo F.

Para los trabajad ores a distancia de 16 a 26 años, existe una exención especial de hasta $40,000, que también se reclama en ese Anejo F.