Dorado Health Inc. aclara que no tiene relación alguna con Phoenix Fund

La corporación dueña del Manatí Medical Center, Dorado Health, Inc., refutó este viernes cualquier relación con The Phoenix Fund, así como con las demandas y compañías vinculadas con ese fondo de capital , informó Kermit Ortiz-Morales, abogado del grupo hospitalario.

En publicaciones recientes sobre la orden de cese y desista emitida por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) contra The Phoenix Fund, así como de una demanda civil radicada por el abogado Tomás Edgardo Colón Millán, El Nuevo Día identificó por error involuntario a Dorado Health Group como operador del Manatí Medical Center.

Sin embargo, la institución hospitalaria nada tiene que ver con Dorado Health Group, pues es propiedad y operada por Dorado Health, Inc.

Del mismo modo, Dorado Health, Inc. no guarda relación alguna con Phoenix Fund ni con el proyecto de créditos contributivos referido en la demanda presentada por Tomás Edgardo Colón Millán.

“Dorado Health, Inc., no tiene ninguna injerencia con relación a los hospitales de Dorado Health Group ni tiene injerencia con créditos contributivos”, señaló Ortiz-Morales a este diario.

Dorado Health, Inc. es una corporación inscrita en junio de 1998, bajo la presidencia de José Quirós.

En contraste, Dorado Health Group es una compañía de responsabilidad limitada (LLC) inscrita en abril de 2015, presidida por Javier Kutcher. Esta última es la que figura como parte demandada en el pleito civil presentado por Colón Millán, el cual está activo ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y en la también se involucra a The Phoenix Fund.

Dorado Health, Inc., sin embargo, reiteró que no está relacionada con ese proyecto de turismo médico ni con The Phoenix Fund.