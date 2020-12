Durante el 2020, FirstBank expandió sus esfuerzos en beneficio a la comunidad al otorgar más de $900,000 a 110 organizaciones sin fines de lucro en toda la isla.

Como muestra de ese compromiso, la institución financiera incluyó la iniciativa especial “Puerto Rico está en uno” en la época navideña, mediante la cual donó $150,000 a 30 entidades que prestan servicio a comunidades vulnerables en las tres regiones en las que opera: Puerto Rico, Florida e Isla Vírgenes.

“En este año de retos reafirmamos nuestro compromiso con 110 instituciones que atienden a nuestras comunidades vulnerables otorgándoles más de $900,000 a través de nuestro Programa de Responsabilidad Social Empresarial. Para cerrar el año en esta época festiva, destinamos unos fondos que normalmente utilizamos en actividades sociales con nuestros empleados y clientes, ampliando así nuestro apoyo para garantizar la continuidad de servicios a nuestras comunidades en Puerto Rico, Islas Vírgenes y el sur del estado de la Florida”, expresó Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de FirstBank.

PUBLICIDAD

“La solidaridad con la comunidad forma parte integral de los valores de nuestra organización y es un orgullo para nosotros honrar ese compromiso a nombre de nuestros empleados y clientes”, agregó mediante comunicado de prensa.

En Puerto Rico, los clientes de la institución seleccionaron a la organización Hogar Niños Regazo de Paz, la cual recibió un donativo de $25,000. Dicha organización es un albergue de niños y niñas con necesidades de salud, víctimas de violencia doméstica, desamparados y/o huérfanos, que le provee un ambiente adecuado para su desarrollo saludable.

Mientras, los empleados tuvieron la oportunidad de escoger a Go Gogo Pediatric Cancer Foundation, The Steven Anthony Ayala Rivera Foundation y el Centro Geriátrico San Rafael, las cuales recibieron un donativo de $15,000 cada una.

Go Gogo Pediatric Cancer Foundation ofrece diversos servicios a pacientes de cáncer de 0 a 21 años y cuenta con el único centro de salud pediátrico en la región sur y suroeste, el cual ofrece servicios a más de 16,000 pacientes anualmente, provenientes de 39 municipios de la isla. Por su parte, The Steven Anthony Ayala Rivera Foundation cuenta con un centro de tratamiento e investigación especializado en oncología pediátrica en Puerto Rico, cuya visión es aumentar el por ciento de sobrevivencia y evitar el exilio del paciente a recibir tratamiento fuera de la isla. Y el Centro Geriátrico San Rafael está dedicado a la prestación de servicios óptimos a la comunidad de adultos mayores, entre ellos, salud física y mental, niveles de socialización y entretenimiento.

Las restantes 14 entidades que participaron en “Puerto Rico está en uno” y que recibirán $2,500 son: Alas a la Mujer, Asociación de Productos de Puerto Rico, Centro San Francisco, Fundación Extra Bases, Iglesia Manantial de Vida, La Fondita de Jesús, La Perla del Gran Precio, Movimiento Alcance Vida Independiente, One-Stop Career, Ponce Neighborhood Housing Service, Proyecto P.E.C.E.S., Starting Point, Inc., Taller Industrial para Personas con Impedimentos de Coamo y Unidos por Comunidad Arenas.

PUBLICIDAD

En la Florida e Islas Vírgenes se otorgarán donativos a 12 entidades. Las organizaciones South Florida National Parks Trust y Children’s Home Society of South Florida recibirán $5,000 cada una, mientras que seis organizaciones adicionales recibirán $2,500 cada una. En Islas Vírgenes se otorgarán $5,000 a cada una de las siguientes entidades: Boys and Girls Club of St. Thomas, St. John Community Foundation, My Brothers Table en St. Croix y a Family Support Network en Tortola.

“Agradecemos a nuestros clientes y empleados por demostrar su compromiso y solidaridad con nuestras comunidades. Este año miles de ciudadanos enfrentaron situaciones difíciles y las contribuciones que realizamos nos permiten seguir llevando esperanza a los más necesitados, sobre todo en esta época festiva”, manifestó Alemán.