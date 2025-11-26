Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FirstBank no abrirá el jueves

La institución bancaria recesará durante el Día de Acción de Gracias

26 de noviembre de 2025 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las sucursales, centros hipotecarios y centros de llamadas de servicio al cliente reanudarán operaciones en su horario regular el viernes, 28 de noviembre. (Archivo .)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las sucursales de FirstBank, los centros hipotecarios FirstMortgage y FirstBank Insurance permanecerán cerrados el jueves, 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias.

Los clientes pueden acceder 24/7 a los servicios de Tu Banca Digital a través de 1firstbank.com o Tu Banca Digital Móvil. También pueden depositar en las ATMs de FirstBank con Depósito Expreso o llamar al centro de llamadas FirstLine Solutions Center al 787-725-2511 que operará en horario especial de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., exclusivamente para servicios transaccionales y apoyo técnico.

Las sucursales, centros hipotecarios y centros de llamadas de servicio al cliente reanudarán operaciones en su horario regular el viernes, 28 de noviembre. FirstBank Insurance reanudará operaciones en horario regular el lunes 1 de diciembre.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
