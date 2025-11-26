FirstBank no abrirá el jueves
La institución bancaria recesará durante el Día de Acción de Gracias
26 de noviembre de 2025 - 9:00 AM
Las sucursales de FirstBank, los centros hipotecarios FirstMortgage y FirstBank Insurance permanecerán cerrados el jueves, 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias.
Los clientes pueden acceder 24/7 a los servicios de Tu Banca Digital a través de 1firstbank.com o Tu Banca Digital Móvil. También pueden depositar en las ATMs de FirstBank con Depósito Expreso o llamar al centro de llamadas FirstLine Solutions Center al 787-725-2511 que operará en horario especial de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., exclusivamente para servicios transaccionales y apoyo técnico.
Las sucursales, centros hipotecarios y centros de llamadas de servicio al cliente reanudarán operaciones en su horario regular el viernes, 28 de noviembre. FirstBank Insurance reanudará operaciones en horario regular el lunes 1 de diciembre.
