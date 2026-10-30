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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Hackers” roban más de $6,000 millones en criptomonedas alojadas en Binance

Firmas de análisis apuntan a que un grupo vinculado con Corea del Norte ejecutó el ataque

30 de octubre de 2026 - 11:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El "hackeo" a Binance esfumó más de $6,000 millones en criptomonedas en 20 minutos. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

TraderTraitor, una unidad de hackers de Corea del Norte, sería la responsable del ciberataque que esfumó más de $6,000 millones alojados en la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance.

Así lo afirmaron este viernes las firmas de inteligencia de blockchain con sede en Estados Unidos TRM y Chainanalysis.

Binance dijo que trabajó con otras entidades socias de blockchain para congelar cerca de $3,000 millones en activos, que el resto de sus depósitos no se han visto afectados y que suspendió los retiros como medida preventiva temporera.

La compañía, fundada por el criptomagnate más caudaloso del mundo, Changpeng Zhao, se hará cargo de todas las pérdidas, agregó.

En una publicación en su web ayer jueves, TRM atribuyó el ataque a TraderTraitor, que describió como la unidad élite de hackers de Corea del Norte. “Hacemos esta evaluación con un alto grado de confianza”, afirmó.

Un atacante movió aproximadamente $6,360 millones estadounidenses de billeteras de Binance en diez blockchains, la mayoría en unos 20 minutos”, indicó TRM.

Esto convertiría el incidente en el mayor robo de criptomonedas jamás registrado, agregó.

Mientras, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis también consideró que el hackeo a Binance “probablemente fue realizado por el grupo TraderTraitor de la RPDC”, escribió en X su cofundador y director ejecutivo, Jonathan Levin, empleando las siglas del nombre oficial de la nación asiática, República Popular Democrática de Corea.

Pero, consultado sobre los posibles vínculos con el Norte, un portavoz de Binance se limitó a decir que la empresa está “trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas de seguridad para confirmar la identidad de los delincuentes y llevarlos ante la justicia”.

Expertos afirman que Corea del Norte ha recurrido al robo digital de criptomonedas y a otras actividades cibernéticas ilícitas como fuente de divisas extranjeras, muy necesarias para sostener su asediada economía y financiar su programa nuclear, tras las duras sanciones de Naciones Unidas y otras dificultades.

De lavado de dinero a indulto de Trump

Changpeng Zhao, también conocido como CZ, fundó Binance en 2017. En 2023 se declaró culpable de un delito grave relacionado con no impedir el lavado de dinero en la plataforma, y dejó el cargo de director ejecutivo de la empresa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Zhao en 2025.

En febrero del año pasado, otra plataforma de intercambio de criptomonedas, Bybit, sufrió un golpe de $1,500 millones cuando fue hackeada. El FBI dijo que Corea del Norte y TraderTraitor fueron responsables de ese incidente.

“Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte, incluido el hackeo de Bybit”, apuntó TRM.

Tags
CriptomonedasBitcoinCiberataque de Corea del Norte
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