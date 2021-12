A raíz del alza en casos positivos del COVID-19, Oriental exhortó a sus clientes a utilizar los canales alternos a su red de sucursales para recibir servicio y de esta manera disminuir el contacto entre personas.

Si, aun así, el cliente necesita visitar una sucursal recomiendan que soliciten una cita previa a través de su página web orientalbank.com, en el menú bajo la “Haz una cita”, donde podrán seleccionar su sucursal y el horario de preferencia.

“Nuestra prioridad es proteger la salud nuestros empleados y clientes. Tenemos alternativas para que el cliente que necesite manejar sus cuentas o recibir algún tipo de servicio puedan hacerlo sin tener que visitar una sucursal”, afirmó Idalis Montalvo, vicepresidente de Mercadeo y Relaciones Públicas.

Alguno de los canales que los clientes pueden utilizar son el cajero vivo donde el cliente puede realizar transacciones, pagar préstamos, tarjetas o utilidades; depositar y retirar dinero; realizar transferencias de dinero y cambiar cheques. También, pueden utilizarla como una ATM. Este servicio está disponible sábado y domingo hasta las 3:00 p.m., y lunes a viernes hasta las 6:00 p.m. en las siguientes localidades: Cayey, Las Catalinas en Caguas, Plaza del Sol, Escorial en Carolina, Isabela, Kiosco en Rio Hondo, Plaza del Caribe en Ponce y en Hato Rey (Oriental Center) y en Plaza las Américas, ambos cuentan con servicio de lunes a viernes hasta las 6:00 p.m., y sábados hasta las 3:00 p.m. Para conocer detalles de los otros cajeros en vivo accede orientalbank.com

Otros servicios alternos disponibles son el autobanco, desde donde pueden realizar transacciones monetarias. El servicio de banca online, útil para verificar balances y transacciones; realizar pagos y transferencias; recibir alertas y estados de cuenta y enviar dinero a otras personas. También pueden enviar dinero a cualquier parte en Puerto Rico y Estados Unidos con People Pay. Además, realizar depósitos desde su celular a través de FOTOdepósito y en las ATM con el servicio de Depósito Rápido.

El servicio de chat a través de la página web de Oriental, también está disponible. El cliente tiene acceso a un chatbot donde podrá obtener respuestas automatizadas o hablar con un representante para recibir servicio en línea.

Además pueden llamar al centro de contacto al 787-620-0000 para cualquier pregunta o petición. No obstante, actualmente, debido al alza en los casos de COVID-19, el cliente podría experimentar un tiempo de espera más alto de lo usual. Los horarios del centro de contacto son los siguientes de lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m., sábados 8:00 a.m. a 5:00 p.m., viernes, 31 de diciembre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. (horario especial). El sábado, 1 de enero, permanecerá cerrado por motivo del Año Nuevo.

Por último, pueden llamar al sistema automático de voz (787.622.6800) disponible 24/7 y puedan acceder a sus balances, hacer pagos, transferencias entre cuentas y verificar sus transacciones y cheques pagados, entre otros servicios.