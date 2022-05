Con la expectativa de reorganizar su huella física corporativa en la zona metropolitana, ofrecer un nuevo espacio de trabajo acorde a los tiempos y a su vez, impartir mayor dinamismo a la zona de Hato Rey, Popular Inc. (Nasdaq:BPOP) anunció este martes un nuevo plan de redesarrollo para su sede principal, con una inversión que superará unos $300 millones.

La construcción del proyecto, denominado “Campus Popular”, debe comenzar en el tercer trimestre de este año y cuando se termine en su totalidad, contará con el primer hotel del distrito financiero de Puerto Rico, un nuevo edificio que permitirá agrupar en Hato Rey a una tercera parte de la fuerza trabajadora del banco, nuevos espacios comerciales para albergar un centro de bienestar disponible para los empleados de la institución, pero también para aquellos que laboren en otras empresas en la zona, así como un supermercado y estacionamientos.

La construcción de Campus Popular tomará unos tres años y durante la etapa de construcción creará unos 1,700 empleos directos e indirectos, indicó el principal oficial ejecutivo del conglomerado, Ignacio Álvarez.

Concluido el proyecto, Carrión anticipó que Popular pondera maximizar dos parcelas de su propiedad cercanas al Coliseo José Miguel Agrelot para dedicarlas a la construcción de vivienda, aspirando, de esa manera, a lo que debe ser el uso mixto de la llamada zona financiera de la capital.

Con tales inversiones, Popular aspira, de igual forma, a convertirse en una especie de lugar de encuentro particularmente para las comunidades estudiantiles y académicas de la Universidad del Sagrado Corazón, la Universidad Politécnica y la Universidad de Puerto Rico y que están conectadas por el Tren Urbano.

En conferencia de prensa, junto a varios de los artífices del proyecto, Álvarez y el presidente de la junta de directores de Popular Inc., Richard L. Carrión, ofrecieron detalles de la nueva apuesta de la institución a la zona de Hato Rey.

Una apuesta que, en palabras de Carrión, sirve para renovar el compromiso de la institución con Puerto Rico, tal como sucedió cuando se construyó la primera sede de Banco Popular en el Viejo San Juan para el 1939 y posteriormente, en 1965, cuando se erigió el corazón corporativo de la institución en Hato Rey.

“Esperamos que este proyecto mejore la calidad de vida y el tejido urbano de nuestra ciudad”, dijo Carrión.

De acuerdo con Álvarez, la nueva empresa de Popular no es distinta a lo que hacen otras grandes compañías para mejorar el ambiente de trabajo de sus profesionales. El abogado mencionó las inversiones recientes efectuadas por empresas como Google, Apple y JP Morgan, dirigidas a transformar los espacios de trabajo, inversión que, a su vez, resulta en mejores beneficios para la organización.

“Estamos tratando de concentrar nuestras operaciones en Hato Rey”, explicó Álvarez.

Hasta ahora, Popular cuenta con un centro de adiestramiento que ubica en el edificio Centro Europa en Santurce, un edificio complementario, antes sede de Citigroup en la zona de El Señorial en Río Piedras, así como un edificio en la zona de Caparra fruto de la compra de los activos de Doral Bank.

Según Álvarez, de la misma forma en que hace poco más de un año vendió el antiguo edificio de Doral Bank en Caparra, recientemente, la institución vendió Centro Europa a un tercero al tiempo que firmó un contrato de arrendamiento para mantener el centro de adiestramiento allí hasta que se complete el proyecto de construcción en Hato Rey.

A grandes rasgos, podría decirse que Campus Popular es la segunda transformación del Popular Center. Hace poco más de una década, la institución transformó el edificio al construir un nuevo estacionamiento multipisos, una plazoleta con tejado retractable, un área de comida en el sótano que a su vez, dio acceso directo a la avenida Ponce de León, un cine, salones de conferencia y un puente conector sobre la avenida Muñoz Rivera hacia el coliseo.

Ahora, el nuevo proyecto cuenta con tres estructuras, a saber: el edificio de oficinas, hotel y espacio comercial que enclavará en el área de estacionamiento del Popular Center, una nueva plazoleta con un centro estudiantil para conectar la estructuras y un nuevo estacionamiento multipisos al otro lado de la avenida Muñoz Rivera, donde ubicará el centro de bienestar y gimnasio, el supermercado y otros comercios.

El edificio principal tendrá unos 250,000 pies cuadrados y contará con unos 10 pisos de espacio de oficina y estacionamientos. A su vez, en esa cabida, unos 85,384 pies cuadrados se dedicarán a un hotel de 126 habitaciones que tendrá accesos independientes y otros 10,000 pies cuadrados a espacio comercial.

Mientras, el edificio de estacionamiento, supermercado, gimnasio y otros espacios comerciales abarcará unos 33,000 pies cuadrados y agregará otros 500 espacios de estacionamientos con conectores para la recarga de autos eléctricos

Álvarez indicó que al presente, Popular está en conversaciones con la empresa que operaría el hotel.

De igual forma, la institución todavía está en negociaciones con las empresas que fungirán como contratistas para realizar las obras.

El proyecto ha estado en manos de los arquitectos Paul Song, asociado principal de Perkins Eastman e Ilia Ríos, presidenta de V Architecture. Ambos destacaron que el proyecto busca ofrecer una solución atemporal, considerando las nuevas realidades que ha dejado la pandemia del coronavirus y el interés de Popular por desarrollar una obra cónsona con la protección del ambiente. A esos efectos, el proyecto busca cumplir con las guías de US Building Council, conocidas comúnmente como LEED o Leadership in Energy and Enviromental Design.

El proyecto será financiado con recursos de Banco Popular y la institución obtuvo la aprobación del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos para reclamar como crédito hasta el 20% de la inversión bajo el programa de Zonas de Oportunidad.

