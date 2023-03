La comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira Díaz, aseguró este lunes que el sistema bancario en Puerto Rico está “sólido y seguro” y no debe confrontar repercusión alguna como resultado de la intervención de los reguladores y la toma de control por parte de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés) de dos instituciones bancarias que colapsaron por insolvencia el fin de semana.

Las expresiones de Zequeira Díaz se produjeron despues de que este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hiciera una declaración similar en torno al sistema bancario estadounidense y subrayara que su administración hará lo necesario para que los clientes de Silicon Valley Bank y Signature Bank, en California y Nueva York, respectivamente, instituciones que colapsaron durante el fin de semana, accedan a sus depósitos, aunque estos no estén asegurados en su totalidad por la FDIC.

“Los bancos en Puerto Rico están suficientemente bien capitalizados y estratégicamente diversificados, por lo cual los depósitos de sus clientes están completamente seguros y no confrontan riesgo alguno por los problemas que confrontan las dos entidades bancarias intervenidas”, sostuvo Zequeira Díaz en una declaración escrita.

PUBLICIDAD

Anoche, por primera vez en la historia de Estados Unidos, aunque temprano en el día The Associated Press reportó que no sucedería, se determinó que la FDIC, pagará todos los depósitos de ambas instituciones.

Según la normativa vigente, la FDIC asegura los depósitos en ciertas cuentas de sus bancos miembros hasta $250,000.

“Todos los clientes que tienen depósitos en estos bancos pueden quedarse tranquilos que estarán protegidos y tendrán access a partir de hoy”, dijo Biden al dirigirse a los periodistas citados a la Casa Blanca y en la que no contestó preguntas de la prensa.

Según Biden, la determinación permitirá que todas las pequeñas empresas que tenían depósitos en las instituciones fallidas puedan contar con el dinero para pagar a sus trabajadores, sus facturas y continuar en operaciones.

“Las pérdidas no quedarán en manos de los contribuyentes”, subrayó Biden al plantear que estas se cubrirán de los fondos que ya posee la FDIC y que proviene de las primas de seguro que cobra el regulador a los bancos.

Decisión histórica e inmediata

La decisión de respaldo gubernamental se produjo luego de una reunión del Consejo de Supervisión para la Estabilidad Financiera (FSOC, en inglés), una de las entidades creadas luego de la crisis financiera de 2008. El FSOC es un grupo de trabajo que lidera el Tesoro federal y está integrado por todas las entidades reguladoras del sistema financiero estadounidense, incluido el Banco de la Reserva Federal (Fed) y la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés).

El pasado viernes, el regulador bancario de California, cerró las operaciones de SVB tras concluir que la institución –con una base de clientes centrada en las llamadas “start-ups” de tecnología- tenía problemas de liquidez y estaba insolvente. Al tomar dicha decisión, el Departamento de Protección Financiera e Innovación californiano solicitó a la FDIC tomar control de la institución fallida. A esos, efectos la FDIC, creó una entidad tipo puente para operar el banco y la nueva entidad financiera de nombre Silicon Valley, N.A.

PUBLICIDAD

Según el regulador de California, a diciembre pasado, SVB tenía unos $209,000 millones en activos y unos $175,400 millones en depósitos. De esa cifra, se estima que sobre el 90% de los depósitos bajo la custodia del banco estaban en cuentas que excedían el límite de seguro o no estaban aseguradas por la FDIC. Cuando el regulador intervino, SVB tenía un déficit de caja de unos $958 millones.

Desde mediados del año pasado, el banco confrontaba retos como resultado de los aumentos consecutivos en la tasa de fondos federales, pero se mantenía solvente. El pasado 8 de marzo, SVB informó pérdidas de unos $1,800 millones, según la orden del regulador estatal. Tal anuncio, a su vez, se esparció por las redes sociales y provocó el temor de los clientes, quienes en conjunto, en apenas un día, retiraron unos $42,000 millones, dejando a la institución sin efectivo para cumplir sus obligaciones.

La institución representa el segundo colapso más grande en la historia de Estados Unidos, luego de la caída de Washington Mutual durante la crisis financiera de 2007.

Ayer, mientras en California, la FDIC se preparaba para operar como síndico de SVB, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York hacía lo propio con Signature Bank, una institución reconocida en La Gran Manzana en el nicho de bienes raíces y con incursiones recientes en el nicho de criptodivisas. La institución, que también tenía California, Nevada, Carolina del Norte y Connecticut, habría corrido igual suerte que SVB, pues el temor de los consumidores, le dejó insolvente, según el diario The New York Times.

PUBLICIDAD

A diciembre pasado, Signature tenía unos $110,036 millones en activos y unos $88,590 millones, según el regulador financiero neoyorquino.

Si bien Zequeira Díaz sostuvo que no había que temer en torno a la capitalización del sistema bancario en la isla, dijo que “su oficina mantendrá un monitoreo especialmente riguroso en los próximos días para reconfirmar que ese sea el caso”.

En el año 2010 y en el 2015, en Puerto Rico, colapsaron cuatro entidades bancarias, luego de que prácticas contables engañosas y la especulación en el sector inmobiliario les dejara insolventes. Las caídas de Westernbank, R-G Premier Bank, Eurobank y Doral Bank figuran entre los primeros 30 colapsos -por cuantía de activos- más grandes en la historia de la FDIC.