De las principales instituciones bancarias de Puerto Rico, tres dieron a conocer que abrirán en horario especial este miércoles, 4 de julio, cuando se celebra del Día de la Independencia de Estados Unidos, mientras que otras dos anunciaron que cesarán operaciones durante el feriado.

FirstBank informó que ofrecerá servicio ese día en diez de sus sucursales. En horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. abrirán las sucursales de Aguadilla, Fajardo, Humacao, Las Catalinas (en Caguas), Mayagüez Mall, Plaza Carolina, Plaza Del Parque (en Bayamón), Ponce Centro del Sur y San Patricio (en Guaynabo). La de Plaza Las Américas (en Hato Rey) abrirá de 9:00 a.m. a 3:00 p.m, mientras que las otras sucursales permanecerán cerradas al público, al igual que las oficinas de FirstMortgage y FirstBank Insurance.

Por su parte, Banco Santander indicó que ofrecerá servicio a sus clientes en horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las sucursales que están ubicadas en los siguientes centros comerciales: Plaza Las Américas en Hato Rey, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza Del Caribe en Ponce, Plaza Del Sol en Bayamón, Plaza Palma Real en Humacao y The Outlets at Montehiedra. Las oficinas centrales, Santander Insurance Agency y Santander Securities permanecerán cerradas.

En el caso de Popular, anunció que varias sucursales, localizadas en distintos centros comerciales alrededor de la isla, ofrecerán servicios durante el miércoles, 4 de julio. De 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, ofrecerán servicio las sucursales de Vega Alta y Humacao Este.

Las de Barceloneta Outlets, Las Catalinas, Mayagüez Mall Centro, Plaza del Caribe y Los Colobos (en Carolina) ofrecerán servicio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que las sucursales localizadas en Plaza del Sol, en su local temporero, Plaza Las Américas y San Patricio Mall, brindarán servicios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para alquiler de vehículos la oficina de Renta Diaria de Popular Auto de Carolina ofrecerá servicios en su horario regular de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Por otro lado, tanto Oriental como Scotiabank revelaron que todas sus sucursales, unidades, centros de servicios y oficinas centrales permanecerán cerrados el Día de la Independencia de Estados Unidos.