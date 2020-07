Con motivo de la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, este sábado 4 de julio, las principales instituciones bancarias del país ofrecerán servicio en horario especial.

El Banco Popular anunció que este viernes, 3 de julio, todas sus sucursales cerrarán a la 1:00 p.m., mientras que permanecerán fuera de operaciones el sábado 4 y domingo 5 de julio.

En el caso de Oriental se indicó que 23 sucursales localizadas en varios centros comerciales estarán abiertas al público este viernes, en el horario de fin de semana con motivo del feriado. Las sucursales que estarán abiertas al público son:

• Plaza Centro, Caguas

• Las Catalinas, Caguas

• Villa Blanca, Caguas

• Escorial

• Galería del Norte, Hatillo

• Humacao

• Juana Díaz

• Mayagüez Mall (Antiguo Scotiabank)

• Plaza Las Américas (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)

• Plaza del Sol (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)

• Plaza Cayey

• Plaza Guayama

• Plaza del Caribe, Ponce (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)

• San Patricio (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)

• Plaza Carolina

• Fajardo

• Manatí (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)

• Trujillo Alto

Para visitar una sucursal para servicios no transaccionales, el cliente deberá sacar una cita accediendo a orientalbank.com/es/citas.

FirstBank indicó que las siguientes sucursales ofrecerán servicio este sábado, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.: Aguada, Aguadilla, Arecibo, Ave. Muñoz Rivera, Cabo Rojo, Canóvanas, Cayey, Centro del Sur, Condado I, Condado II, Coto Laurel, De Diego, Dorado, Drive In Plaza, El Señorial, Fajardo, Forest Hills, Galería Los Paseos, Guayama, Humacao, Isla Verde, Las Catalinas I, Las Catalinas II, Levittown, Manatí, Mayagüez Mall, Plaza Aquarium, Plaza Carolina, Plaza Centro, Plaza del Parque, Plaza Escorial, Plaza Guaynabo, Plaza Las Américas, Plazoleta Condado, Rexville, San Francisco, San Sebastián, San Patricio, Santa Rosa Mall, Trujillo Alto, Vega Baja, Western Plaza y Yauco.

Por su parte, Banco Santander Puerto Rico informó que este sábado 4 de julio, las sucursales ubicadas en los siguientes centros comerciales estarán abiertas en horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.: Plaza Las Américas en Hato Rey, Plaza Del Sol en Bayamón, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza Palma Real en Humacao, Plaza Del Caribe en Ponce y The Outlets at Montehiedra.