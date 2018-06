Gran parte de las hipotecas que se acogieron a moratorias de los pagos tras el paso del huracán María en septiembre pasado, se pusieron al día y exhiben patrones de pago iguales o mejores que antes del ciclón, al menos entre los clientes de FirstBank.

Javier Hernández Scimeca, primer vicepresidente y gerente de Administración de Hipotecas del banco, informó ayer que aproximadamente el 40% de las hipotecas en cartera de FirstBank se acogieron a moratorias que permitían, entre otras alternativas, posponer los pagos mensuales hasta el 31 de diciembre de 2017. “Ya las moratorias de nuestra cartera todas se subsanaron, se hicieron las reestructuraciones y no hay ninguna en moratoria”, resaltó el ejecutivo.

“En nuestro porfolio, las que se cogieron moratoria se están comportando igual o mejor de lo que se estaban comportando antes del huracán. Volvimos a observar un patrón de pagos bien similar a lo que tenían los clientes antes de la emergencia”, agregó.

En cuanto a los préstamos hipotecarios en carteras de inversionistas o aseguradores -como Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae, la Administración Federal de Vivienda (FHA, en inglés), la Administración de Asuntos del Veterano (VA), el Departamento federal de Agricultura (USDA) y la Mortgage Guaranty Insurance Corporation (MGIC)-, cerca de 40% se acogió a moratoria. De estos, según Hernández, “aproximadamente nos quedan como unos 2,000 préstamos que están en moratoria o estuvieron en moratoria y todavía tienen unos paguitos pendientes que atender. Eso pudiese representar como una tercera parte de la totalidad de préstamos que se acogieron a las moratorias de los inversionistas”.

De acuerdo con Graudia Torres, vicepresidenta y gerente de Mortgage Default Management de FirstBank, la mayoría de las hipotecas que continúan bajo moratoria están en las carteras de las empresas Fannie Mae y Freddie Mac, pues estos inversionistas otorgaron hasta 12 meses a los clientes, sin recargos ni penalidades. “Algunos se acogieron por cinco meses y llamaron a extender, hubo otros que con cinco meses fue suficiente”, dijo Torres.

“Algunos nos llamaron en febrero y comenzaron sus seis meses de moratoria en febrero porque (esas empresas) no daban fecha límite de cuándo solicitar, contrario a los bancos locales”, añadió Hernández.

Ambos ejecutivos resaltaron que gran parte de los clientes prefirieron acogerse a planes de pago para ponerse al día con las mensualidades que no fueron pagadas durante la moratoria, en lugar de modificar permanentemente sus hipotecas con alternativas que extienden la vida del préstamo o cambian la tasa de interés y el pago mensual.

Hernández informó que aunque en las estadísticas de hipotecas en mora se incluye a las de clientes que no hacen sus pagos debido a la moratoria, el banco no notificó de esos atrasos a las agencias de crédito, por lo que el historial crediticio de esos consumidores no debe verse afectado.

Según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) mostrados ayer por FirstBank, en Puerto Rico hubo un marcado aumento de hipotecas con atrasos de 30 días o más en sus pagos durante el último trimestre de 2017, que fue el que comenzó luego del paso del huracán María, pero esos préstamos en mora se redujeron durante los primeros tres meses de 2018.

La morosidad hipotecaria pasó de 16.91% en el tercer trimestre de 2017 a 31.55% en el cuatro trimestre de ese año, pero luego bajó a 23.47% el primer trimestre de 2018, de acuerdo con la OCIF.