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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Siete cooperativas juntan fuerzas para financiar proyecto de vivienda nueva en Arecibo

La segunda fase de Los Aires Serenos tendrá 55 residencias

29 de octubre de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sahily Rivas Oliveras, presidenta ejecutiva de Cooperativa Zeno Gandía, con el desarrollador de la nueva fase de Aires Serenos, Miguel Rivera. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Siete cooperativas se unieron para proveer un financiamiento de $11 millones para la construcción de la segunda fase de la Urbanización Los Aires Serenos, que propone 55 residencias nuevas en el sector Hato Abajo, en Arecibo.

La iniciativa demuestra la capacidad del modelo cooperativo para unir recursos, conocimientos y voluntades en favor de proyectos que contribuyen a la creación de nuevas oportunidades para las familias puertorriqueñas, indicó mediante comunicado, la Cooperativa Zeno Gandía, como líder del sindicato cooperativo.

En la iniciativa también participan Credicentro-Coop, Sagrada Familia, Candel Coop, Moca Coop, CrediCoop San Blas y Florida Coop.

“Este logro representa mucho más que la culminación de una gestión de financiamiento. Es una muestra concreta de lo que podemos alcanzar cuando las cooperativas unimos nuestras fortalezas, compartimos una visión y trabajamos con un propósito común”, expresó Sahily Rivas Oliveras, presidenta ejecutiva de Cooperativa Zeno Gandía. “Nos llena de satisfacción haber sido un colaborador en este proyecto y contribuir a que nuevas familias puedan visualizar la posibilidad de tener un hogar propio”.

Se informó que el desarrollo estará a cargo del abogado Miguel Rivera, mientras que Inmuebles LLC participará como empresa de bienes raíces vinculada al proyecto.

Las residencias tendrán tres habitaciones, dos baños y marquesina doble, en una urbanización con control de acceso y una ubicación céntrica en Arecibo.

Se proyecta que las primeras unidades sean entregadas durante el año 2028, sujeto al calendario de desarrollo y construcción.

Este medio confirmó que el proyecto está en etapas muy tempranas en el proceso de permisos.

Por su parte, Miguel A. Ortiz, presidente ejecutivo de Credicentro-Coop, expresó que “este proyecto refleja la importancia de sumar esfuerzos para apoyar el desarrollo de Puerto Rico y demostrar que el cooperativismo continúa siendo una alternativa sólida para impulsar oportunidades”.

“La unión de siete cooperativas demuestra que, cuando compartimos objetivos y trabajamos de manera coordinada, podemos contribuir a que proyectos importantes se conviertan en realidad”, concordó Elmy Rodríguez, presidenta ejecutiva de Candel Coop.

Asimismo, Luis Daniel Rodríguez, presidente ejecutivo de CrediCoop San Blas, resaltó la relevancia de la colaboración cooperativista para impulsar proyectos con potencial de impacto económico y social.

“Este proyecto es un ejemplo del alcance que puede tener el movimiento cooperativo cuando une capacidades para respaldar iniciativas concretas. Participar en un desarrollo residencial de esta naturaleza nos permite contribuir a la actividad económica de la región y reafirmar nuestra confianza en el potencial de Puerto Rico”, señaló.

No se precisó la inversión total estimada que requerirá el proyecto y tampoco el número de empleos que pudiera generar durante la etapa de construcción.

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Bienes RaícesEn pies cuadradosAreciboCompra de casasCooperativas de Ahorro y Crédito
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