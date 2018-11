Decenas de personas soportaron un candente sol vespertino en una fila para aprovechar los especiales de la tienda de artículos electrónicos Best Buy en Hato Rey, que abrió el día de Acción de Gracias a las 5:00 p.m., ante la supervisión de oficiales del Departamento de Asuntos de Consumidor (DACO).

Michael Pierlusi, secretario de la dependencia, vio con buenos ojos la eliminación de la Ley de Cierre en el 2017 para que los comercios puedan abrir durante un día festivo, en especial durante la semana de la Ventas del Madrugador.

“Es muy bueno. Le da la discreción al comerciante de abrir o no. Creo que es una decisión de negocios que toman ellos. Creo que esto ayuda al consumidor a tener más opciones. Antes de este cambio, el consumidor tenía que salir corriendo, a la medianoche, más peligroso. Ahora, pueden salir en familia, hacer un poco de fila y entrar al comercio. Lo veo muy positivo”, expresó Pierluisi.

A una hora de abrir las puertas, los inspectores del DACO verificaron el inventario de Best Buy y encontraron más mercancía de la informada. Tanto en dicha tienda, como en JC Penney- que abrió a las 3:00 p.m.- no recibieron multas hasta la tarde del jueves.

El informe final de infracciones de DACO se entregará durante la tarde del viernes.

En el estacionamiento multipisos de Best Buy, Pedro Ayala, residente de Santurce, fue el primero en llegar a la instalación a las 9:30 a.m. Llegó hasta la megatienda en busca de un televisor Toshiba 4K de 43 pulgadas y una laptop.

Un “desayuno fuerte” lo mantuvo en buenas condiciones por cerca de ocho horas para realizar sus compras.

“Venir (en un día de Acción de Gracias) está a discreción de la persona. Tiene el día para compartir con la familia y luego venir aquí. Después que salga de aquí, compartiré con los míos”, dijo Ayala, operador de computadoras de 50 años.

✉ Email La tienda de efectos electrónicos Best Buy en Hato Rey registró enormes filas antes de la apertura de sus puertas. (David Villafañe)

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO, Michael Pierluisi, estuvo presente en Best Buy para velar por el cumplimiento de las leyes. (David Villafañe)

En la imagen se muestran docenas de sistemas de sonido para televisores del fabricante Samsung. (David Villafañe)

El ambiente en el Kmart de Plaza Guaynabo se mostró calmado, pues fue poco el público que acudió a la apertura de la tienda. (Vanessa Serra Díaz)

Sin embargo, fueron muchas las personas que hicieron fila desde temprano para la apertura del Walmart de Canóvanas. (Gerald López Cepero)

El establecimiento, sin embargo, presentó una organización excepcional, por lo que público pudo entrar de manera ordenada. (Gerald López Cepero)

La tienda por departamentos JCPenney en Plaza Las Américas también abrió sus puertas sin que se registraran incidentes. (David Villafañe)

Una mujer consulta con una empleada de JCPenney en busca de un artículo en la Venta del Madrugador. (David Villafañe)

Aunque la gerencia de JCPenney se organizó para atender a la clientela, la fila para entrar al establecimiento era extensa. (David Villafañe)

La fila para entrar a JCPenney se extendía por todo lo largo del exterior y también llegó hasta el estacionamiento multipisos de Plaza Las Américas. (David Villafañe)

Pese a las largas filas, todo el público que se dio cita tuvo la oportunidad de entrar para realizar sus compras navideñas. (David Villafañe)

Las freidoras de aire fueron uno de los productos más populares y solicitados en JCPenney de Plaza Las Américas. (David Villafañe)

Una mujer aprovechó los buenos precios para comprar múltiples almohadas para su hogar. (David Villafañe)

Mientras, el ambiente en el Sears de Plaza Las Américas estuvo calmado, pues pocas personas llegaron para entrar al local en cuanto abrieran sus puertas. (Juan Luis Martínez Pérez)

Varias personas aguardan en las afueras de Sears para entrar y realizar sus compras. (Juan Luis Martínez Pérez)

La puerta principal mostraba un letrero que le informaba al público que la entrada para la Venta del Madrugador sería por el área de recogido de mercancía. (Juan Luis Martínez Pérez)

Un hombre acomoda una caja en el baúl de su automóvil tras completar sus compras en el Sears de Plaza Las Américas. (Juan Luis Martínez Pérez)

Una pareja verifica sus celulares en busca de especiales antes de entrar al Sears de Plaza Las Américas. (Juan Luis Martínez Pérez)

Al igual que en JCPenney, la fila para ingresar al Macy's de Plaza Las Américas también recorría el exterior del establecimiento. (Juan Luis Martínez Pérez)

A diferencia de otros establecimientos, la organización en Macy's no fue tan buena. (Juan Luis Martínez Pérez)

Sin embargo, al igual que en JCPenney, las compras de freidoras de aire fueron la orden del día. (Juan Luis Martínez Pérez)

Una mujer luce contenta al obtener dos cafeteras Black & Decker en las ventas de la tienda por departamentos Macy's. (Juan Luis Martínez Pérez)

Sin embargo, las personas abarrotaron el establecimiento en busca de las freidoras de aire a $7.99. (Juan Luis Martínez Pérez)

Una mujer aguarda para montar un televisor TCL Serie 4 de 65 pulgadas en un automóvil tras adquirirlo en el Walmart de Santurce. (especial para el nuevo día / gabriella báez)

Un hombre transporta un televisor de 55 pulgadas a la caja registradora del Walmart de Santurce. (especial para el nuevo día / gabriella báez)

A media hora de la apertura, Rigoberto Acevedo se protegía de los rayos ultravioletas con una sombrilla. Arribó a última hora junto a su esposa, hija y suegra en busca de un iPad.

“Que abran hoy es relativo. Es un día para estar en familia, pero mi familia está aquí conmigo así que estamos compartiendo. Hay que darles también oportunidad a los pequeños comercios. No sé si están abiertos hoy, pero tienen que tener su oportunidad”, opinó el maestro de escuela superior de 61 años.

Según Diana Bueno, gerente general de Best Buy, los artículos en demanda fueron el combo de PlayStation 4, que incluye el videojuego de Spider-Man, además de los siempre populares televisores de alta definición. A los consumidores se les entregó un número por artículo solicitado.

“Para nosotros es más importante la opinión de nuestro cliente. Estamos trabajando para que tenga la mejor experiencia de compra. (Hoy) Tenemos los clientes más temprano, podemos descansar por la noche y venir mañana recargados para dar el mejor servicio”, expresó.

Best Buy cierra el viernes a las 2:00 a.m. y vuelve a abrir a las 8:00 a.m. del viernes en horario regular.