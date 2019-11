Este jueves, Día de Acción de Gracias, muchos serán los consumidores que degustarán el pavo mientras esperan en fila a que los comercios abran sus puertas, pues ese día varias de las principales cadenas tendrán especiales desde horas de la tarde.

Las primeras cadenas que abrirán sus puertas ese jueves, 28 de noviembre, serán Sears y Kmart, que lo harán desde el mediodía. El viernes, Día del Madrugador, ambas abrirán desde las 5:00 a.m.

JCPenney (JCP) también estará abierto el Día de Acción de Gracias, en este caso desde las 3:00 p.m. en todas sus tiendas.

Las tiendas Macy’s de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe en Ponce abrirán ese jueves desde las 5:00 p.m. y permanecerán abiertas, de corrido, toda la noche y la madrugada hasta cerrar el viernes a las 10:00 p.m., informó Ambar Gay, vicepresidenta y gerente general de Macy’s en Puerto Rico.

Best Buy será otra de las cadenas que abrirá a las 5:00 p.m. el jueves. Mientras, Walmart lo hará a las 6:00 p.m. y seguirá abierto hasta viernes.

Desde que el gobierno enmendó la Ley de Cierre y permite que los comercios abran 363 días al año -solo se les prohíbe abrir el Viernes Santo y el Domingo de Pascuas-, son más las cadenas que han decidido abrir el Día de Acción de Gracias en Puerto Rico.

No obstante, todavía los centros comerciales prefieren permanecer cerrados y no abrir ese día, lo que les da la oportunidad a los empleados a poder compartir con sus familias. Las tiendas que sí operan ese jueves son las que tienen acceso directo desde el estacionamiento.

Mientras, el centro comercial de tiendas de fábricas, Puerto Rico Premium Outlets, en Barceloneta, abrirá todas sus tiendas desde la medianoche el viernes del Madrugador.

Otros centros como The Outlets at Montehiedra abrirá el viernes desde las 5:00 a.m.

Home Depot lo hará a las 6:00 a.m. y Burlington a las 7:00 a.m.