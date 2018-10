El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, exhortó a los clientes de Sears a que usen sus tarjetas de regalo lo antes posible, esto luego que la empresa se acogiera a la quiebra.

Pidió, además, que usen el programa de puntos de la tienda independientemente de si deciden quedarse en la isla o no. Precisó que al momento no sabe cuáles serán las tiendas que cerrarán en Puerto Rico.

“Nos comunicamos con la representación legal de Sears en Puerto Rico desde el momento en que comenzaron las especulaciones sobre la acogida al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Antes de radicar quiebra, Sears iba cerrar 46 tiendas, que no incluían a Puerto Rico. Ahora se proponen cerrar 142 adicionales, pero no tenemos la lista oficial de dichas tiendas aún”, expresó el secretario en un comunicado de prensa.

Pierluisi pidió estar alerta a posibles ventas especiales que podrían estar sujetas a no devolución.

“Una de las preocupaciones mayores y más lógicas en estos casos es si la empresa continuará honrando garantías. La información ofrecida es que se están honrando por el momento, pero esto estará sujeto al proceso de quiebra. Estamos atentos a esto en particular, a la luz de la experiencia en Canadá donde dejaron de honrarse garantías extendidas”, dijo.

Destacó que, según Sears, las tarjetas de crédito y las transacciones de lay away continuarán operando como de costumbre. No obstante, la agencia recomendó retirar los lay away lo más pronto posible.

“En cuanto a las querellas que se están ventilando ante el DACO, las mismas quedan -en virtud de ley federal- paralizadas, hasta tanto se dilucide el pleito ante el Tribunal de Quiebras”, puntualizó.

Hasta mayo, Sears tenía unas 900 tienda, pero en 2012 tenía 4,000, incluyendo una división en Canadá.