El Nuevo Día anunció hoy la expansión de su alianza con el periódico global The New York Times para ofrecer a sus lectores la más amplia cobertura nacional e internacional.

Por un tiempo limitado, los lectores de El Nuevo Día que obtengan una suscripción digital anual recibirán un 20% de descuento del precio regular y una suscripción gratuita a la versión digital de The New York Times por 12 meses.

“Para El Nuevo Día, como periódico de récord de Puerto Rico, esta alianza con The New York Times representa un paso lógico en nuestra estrategia y misión de seguir brindándole a nuestras audiencias el mejor contenido periodístico tanto a nivel local, como a nivel global”, sostuvo Rafael Lama Bonilla, subdirector de El Nuevo Día.

Esta colaboración comenzó en el 2017 cuando El Nuevo Día comenzó a incluir The New York Times en español en la edición dominical impresa del periódico.

Al obtener la oferta de El Nuevo Día y The New York Times por 12 meses los lectores tendrán acceso digital ilimitado a ENDI.com y NYTimes.com en inglés y en español, al igual que a sus aplicaciones móviles. Además, tendrán acceso a El Nuevo Día ePaper, la réplica digital del periódico impreso, el suplemento especial de The New York Times en réplica los domingos y al archivo histórico de The New York Times (1923-1980).

“La fortaleza de esta alianza de El Nuevo Día y The New York Times es mantener informado al lector puertorriqueño con noticias que impactan a Puerto Rico y el mundo. Logrando robustecer el mercado de medios noticiosos en Puerto Rico y motivando a la ciudadanía a que siga preguntando”, dijo Joana Santiago, directora de Mercadeo de GFR Media.

Las personas interesadas en esta oferta pueden visitar la página o llamar al teléfono (787) 641-8800 o 1-877-641-8800 de lunes a viernes, entre 6:00 a.m. y 5:00 p.m.