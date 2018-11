La seguridad debe ser una de las máximas prioridades al comprar juguetes para los más pequeños. Al adquirirlos, no solo se debe tomar en cuenta la edad de los chicos, sino también su nivel de desarrollo. De esta manera, no solo aportarás a su disfrute, sino que también te asegurarás de que sea un juguete seguro, que ayude a fortalecer las destrezas que serán importantes para su desenvolvimiento

Pero, ¿por qué son necesarios los juguetes? Según comenta la licenciada Nellie Torres de Carella, patóloga de habla y lenguaje, y directora del Instituto Fonemi de Puerto Rico, el juego es fundamental para que los niños desarrollen innumerables destrezas que serán necesarias para que sean exitosos en su vida adulta, como son: colaboración, juicio social, creatividad, pragmática y solución de problemas, además de lenguaje, destrezas motoras, empatía, resiliencia y atención o enfoque.

Por ello, “los juguetes no deben verse como un gasto para satisfacer el deseo inagotable de entretenimiento de un niño, sino como una inversión para que, mientras disfruta, desarrolle destrezas”, acota Torres de Carella, quien ha desarrollado un programa integrado e intensivo para niños con autismo, problemas de lectura y escritura, apraxia del habla infantil y para prescolares con implante coclear.

¿Qué deben tomar en cuenta los padres?

“En el mercado hay cientos de miles de juguetes, unos buenos y otros no. La gama va desde aquellos que no cumplen siquiera con las mínimas normas de seguridad hasta los que, además de seguros y divertidos, están diseñados con un claro propósito de aprendizaje”, explica la licenciada Torres de Carella, quien añade que los niños deben jugar con juguetes adecuados, de acuerdo con la edad.

A continuación, los consejos de seguridad que ofrecen la Academia Americana de Pediatría (AAP, en inglés), la organización Safe Kids y The Toy Association, Inc.

Un juguete para cada edad

La AAP recomienda buscar juguetes y juegos adecuados a la edad y a la etapa de desarrollo de cada niño. Es importante leer las instrucciones y las etiquetas de advertencia disponibles en los empaques de los juguetes y los juegos.

Atención en las cunas de los bebés

Por su parte, The Toy Association, Inc., aconseja mantener los juguetes de peluche y otros objetos, como sábanas y almohadas, fuera de la cuna de un bebé dormido y de la de los niños más pequeños, ya que si pegan sus caras contra estos se puede obstruir su respiración.

Observa la integridad del juguete

Ya encontraste el juguete perfecto, pero, ¿lo es? Antes de comprarlo, señala la organización sin fines de lucro Safe Kids, verifica que no tenga piezas pequeñas que se puedan despegar o puedan representar peligro de ahogamiento para aquellos menores de tres años y para los que les gusta poner objetos en su boca. Para los menores de 18 meses, The Toy Association Inc., recomienda evitar los juguetes con cuerdas, correas o cordones de más de doce pulgadas de largo.

Lee las instrucciones

¿Eres de quienes procede a montar los juguetes sin leer las instrucciones? ¡Evita hacerlo! Es importante que las leas tanto para montarlo como para usarlo. Demuéstrale a tu hijo como jugar de forma segura con el juguete, explica The Toy Assocation, Inc.

No olvides desechar adecuadamente los empaques y envolturas

Recuerda retirar y descartar el empaque de los juguetes antes de dárselos a bebé o niño pequeño.

Mucho ojo con los juguetes usados o antiguos

Inspeccionas los productos de segunda mano cuidadosamente. The Toy Association Inc. recomienda buscar detenidamente signos de desgaste, roturas o bordes afilados que puedan representar un peligro para el menor.

No olvides revisar la lista de retiros de juguetes por seguridad ( Safety Recalls o suscríbete para mensajes bimensuales en la página de Safe Kids ) para asegurarte de que no estés usando un producto retirado.

The Toy Association Inc. te insta a colocar los juguetes antiguos o de colección fuera del alcance de los niños, ya que pueden no cumplir con los estándares de seguridad más recientes.

¿Es lavable o se puede limpiar?

La AAP detalla que una consideración importante es cuánto durará el juguete y si se puede lavar o limpiar. Recomienda limpiarlos y desinfectarlos regularmente. Si tienes dudas, consulta las instrucciones el manufacturero.

No olvides el equipo de seguridad

Con toda probabilidad, en este período festivo no faltarán las bicicletas, los patines o las patinetas para los más grandecitos. Recuerda que debes regalar, también, los cascos con la certificación de la Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo (CPSC, en inglés), así como los protectores necesarios.

No olvides recoger los juguetes

Safe Kids añade que, una vez los niños terminen de jugar, debes colocar los juguetes que no se estén usando en una caja o recipiente adecuado. Asegúrate de que no tenga tapas o huecos que puedan lastimar los dedos de los niños.

Llena y devuelve la información de garantía

The Toy Association Inc. recomienda completar y devolver las tarjetas de garantía de los juguetes y juegos, ya que esta información se usa para contactarte si se emite aviso de retiro. Además, debes mantener la literatura del producto a la mano para referencia.