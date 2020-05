International Hospitality Enterprises (IHE) anunció hoy que tres de las hospederías que administra, el Hotel Condado Vanderbilt, La Concha A Renaissance Resort, ambos en Condado, y el Hotel El Convento, en el Viejo San Juan, estarán realizando una serie de subastas de experiencias a beneficio de los empleados que han sido afectados ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

La gerencia de estos tres hoteles se ha unido para crear unas subastas a beneficio de los compañeros que han visto afectado su empleo por la pandemia. “Invitamos a nuestros clientes y patrocinadores a participar de varias subastas seleccionando entre una variedad de experiencias únicas para cada hotel. Todos los fondos recaudados van dirigidos a apoyar el corazón nuestra empresa, nuestros empleados”, señaló Peter Hopgood, vicepresidente de Ventas y Mercadeo de IHE. El primer hotel en lanzar la subasta es el Hotel Condado Vanderbilt, seguido por La Concha A Renaissance Resort y el Hotel El Convento.

“Comenzando hoy jueves, 7 de mayo, y hasta el sábado, 23 de mayo a las 11:59 p.m., estaremos llevando a cabo una subasta benéfica de una variedad de experiencias únicas en el Hotel Condado Vanderbilt, tales como: experiencia en una finca con el chef Juan José Cuevas, membresía de un año en AVO Cigar Lounge, 1919 Restaurant Chef’s Table con pareo de vinos, cena romántica para dos en Ola Ocean Front Bistro, clase de postres para cinco personas, estadía de un fin se semana en la Suite Vanderbilt con cocina en vivo, clase de cocina privada para cuatro personas con el chef Juan José Cuevas, clase de yoga y masaje para una pareja al aire libre, y certificados de regalo para el Día de las Madres y los Padres. Con esta iniciativa, apoyamos directamente a nuestros compañeros”, destacó Militza Orama, directora de Ventas y Mercadeo del Hotel Condado Vanderbilt. Para acceder a la subasta visite: https://events.handbid.com/auctions/condado-vanderbilt.

Por su parte, La Concha Resort presentará experiencias tales como: Wine Yoga para cuatro personas, retiro de bienestar, Rum Weekend of Discovery, Estilo Presidencial (una noche de estadía en Suite Presidencial con clase privada de mixología y degustación de cócteles), todo un día de Rosé y talleres de cocina en Komakai Sushi Bar, entre otros. Para más detalles, puede acceder www.laconcharesort.com y las redes sociales @laconcharesort.

En el Viejo San Juan, el histórico Hotel El Convento desarrolló las siguientes experiencias: clases de vino y pinturas en el Salón Martorell, tour artesanal privado (visitas a galerías de artes y ateliers), tour privado arquitectónico del Viejo San Juan, estadía VIP para SanSe 2021, tour de mixología y VIP Barhop en el Viejo San Juan. Para más detalles favor de visitar www.elconvento.com y las redes sociales @hotelelconvento.

Tanto La Concha Resort como El Convento anunciarán próximamente, a través de sus páginas de internet y redes sociales, las fechas de sus respectivas subastas, que también se realizarán a través de la web.

Las experiencias son válidas por un año y se requiere reservación para disfrutar de las mismas. “Agradecemos de antemano la contribución de nuestros clientes y esperamos continuar brindándole muy pronto recuerdos maravillosos en nuestros hoteles Condado Vanderbilt, La Concha y El Convento”, finalizó Hopgood.