Nueva York - La cadena de "pancakes" más popular del país, conocida por sus siglas de IHOP, ha decidido cambiar de nombre y rebautizarse como IHOb para demostrar su apuesta por las hamburguesas.

La firma, con sede en Glendale (California) y con el nombre completo de "International House of Pancakes", anunció hoy que exiliará la P de su sigla y adoptará la b para "celebrar el debut" de su gama de hamburguesas.

"Las hamburguesas son una quinta esencia", afirmó en el comunicado el jefe de cocina de IHOb, Nevielle Panthaky, en declaraciones recogidas en el comunicado.

Dear Internet, we abbreciate your batience. Now let’s see who guessed right. B-hold!!!!! #IHOb pic.twitter.com/Fh3SkZ7s3Y