Ante la eliminación de la Ley de Cierre el año pasado, un flujo reducido de clientes arribó hoy, Día de Acción de Gracias, a la cadena de tiendas Kmart ubicadas en el centro comercial San Patricio y Plaza Guaynabo.

No obstante, este escenario atípico en Puerto Rico provocó opiniones polarizadas por parte de clientes que visitaron el establecimiento buscando principalmente artículos para las fiestas de 'Thanksgiving'.

Tal fue el caso de Cristhian Bermúdez, un joven que llegó en la mañana de hoy a Kmart de San Patricio buscando utensilios, pero se mostró en contra de que los comercios abran durante el ‘Día de Acción de Gracias’.

“Mira, yo encuentro que estamos perdiendo nuestra tradición, nuestras costumbres. Pienso que (las tiendas) deben permanecer cerradas un día como hoy, donde nos encontramos en un mundo tan separado. No hay unión familiar y todos los días hay muertes. Un día como hoy debe honrarse”, dijo el joven sobre la situación.

En un recorrido realizado en los mencionados centros comerciales por Endi.com se observó la promoción de liquidación y cómo los clientes estaban enterrados del horario de Kmart. La tienda cerrará hoy a las 5:00 p.m.

Otro cliente, que llegó al centro comercial para aprovechar la venta de liquidación de Kmart fue Waldemar Dyer, el anciano categorizó como oportuna la apertura.

A principios de noviembre, Sears Holdings confirmó que tres tiendas Kmart cerrarán en febrero de 2019 en la isla. Estas son la tienda de San Patricio en Guaynabo, Las Catalinas en Caguas y San Germán. Con estos cierres, las tiendas se reducen a 18 en el país. No es la primera vez que Kmart cierra tiendas en la isla.

“Vengo a buscar una cartulina religiosa para regalarla a un familiar. Es lamentable que Kmart y Sears se vayan de Puerto Rico…Nos deja muy desamparados”, dijo Dyer.

Sobre su impresión de que la megatienda abra en un día festivo, Dyer aseguró que es una buena estrategia para fortalecer la economía en el país. “Puerto Rico se levanta, y la fe en Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, añadió el cliente.

El personal de la megatienda recibió instrucciones de que no podían ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

“Yo vine a buscar unas zapatillas que he estado detrás de ellas para regalarle a una amiga. Hoy es un día difícil. La calle está difícil. Todo aquí está casi cerrado. Vamos a ver lo que conseguimos y hay que aprovechar”, dijo Mirta Figuereo.

Por su parte, Samuel Aponte aseguró que es inaceptable que los comercios abran el ‘Día de Acción de Gracias’ porque destruye la unión familiar.

“Yo soy familiar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ese nivel que se vivía de estar en familia, ese compartir, poco a poco se ha ido destruyendo. Yo vengo hoy porque esta eso (el especial), pero me voy a reunir con mi familia. No estoy de acuerdo”, expresó Aponte poco antes de entrar al Kmart en Plaza Guaynabo para aprovechar un especial de calzado.

Los comercios que abrirán hoy sus puertas son Walmart, Best Buy, Macy's a las 5:00 p.m. Mientras que JC Penney y Sears abrirá a las 4:00 p.m. Es la primera vez que los comercios aprovechan los beneficios de la eliminación de la Ley de Cierre.

“Yo estaba buscando unos zapatos para el trabajo, y vine para aprovechar el especial. El zapato esta al precio regular, pero me llevo otro por $1, es mucho más barato”, añadió el hombre, quien llegó al lugar hacer compras a última hora.

Mientras, Gabriela Pérez opinó que había pocos clientes en las instalaciones del lugar. “Íbamos para la playa, y luego vamos a almorzar con nuestra familia, y vinimos a comprar juegos. Pero, tenemos la raqueta y las bolitas. Sí, estuvo bien bueno. Hay poca gente. Pero, es temprano todavía. Están recogiendo. No hay muchas cajas abiertas”, dijo la joven.

Por otro lado, Wilfredo Colón, de 54 años, no pudo aprovechar las ofertas porque llegó a las 7:50 a.m. y la tienda permanecía cerrada en San Patricio, aunque la gerencia había informado que abrirían a las 8:00 a.m. Colón se fue poco después de conocer que la tienda abriría a las 9:00 a.m.

Asimismo, Wanda Acosta llegó a la tienda a las 8:20 a.m., y se fue porque también encontró las instalaciones cerradas. “Digo, yo sé que es feriado, pero ellos dijeron que iban a abrir a las 8:00 a.m., no entiendo”, exclamó la mujer antes de abordar su vehículo para irse de San Patricio.