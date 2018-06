La tienda de ropa H&M abrirá nuevamente sus puertas en el centro comercial The Mall of San Juan el jueves, 7 de junio, tras ser resultar severamente afectada por el paso del huracán María en septiembre del año pasado.

Este es el primer establecimiento que la cadena sueca inauguró en la isla en 2016.

"Nos place anunciar la reapertura de una de las tiendas favoritas del público puertorriqueño H&M”, dijo José A. Ayala Bonilla, gerente general de The Mall of San Juan, en declaraciones escritas enviadas a endi.com.

La tienda continuará ubicada en el primer nivel del centro comercial. Antes de su cierre en septiembre contaba con un área de ventas de unos 31,000 pies cuadrados.

H&M en The Mall of San Juan seguirá ofreciendo su espacio dedicado a la moda femenina y masculina, así como para infantes y niños.

De igual forma, conservará sus ofrecimientos de calzados y accesorios.

El segundo establecimiento de la firma está ubicado en el centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón.

Entretanto, The Mall of San Juan anunció que, a partir del lunes, 4 de junio, operará en su horario regular de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Tras el paso del huracán María, el centro comercial había operado en un horario especial debido a las labores de recuperación que llevaban a cabo.

Al momento, unos 101 comercios están ofreciendo servicios en The Mall of San Juan.

Recientemente, la gerencia del espacio comercial que ubica entre San Juan y Carolina anunció que unas 16 tiendas locales se unieron a la gama de establecimientos comerciales y marcas reconocidas que permanecen en el “mall”.

Entre las tiendas boricuas se destacan Boronea, Salt, The Fashion Lounge, VG Optical, Books Boutique Salud Natural, entre otras.

De otro lado, las tiendas de las reconocidas marcas Anthropologie y Urban Outfitters ya están operando.

“The Mall of San Juan continúa construyendo sobre su línea de tiendas añadiendo increíbles marcas locales y restaurantes", dijo Marnie Marquina, directora de mercadeo y auspicios.