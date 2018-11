Cientos de personas decidieron adelantar o posponer la comida de Acción de Gracias para aprovechar hoy los especiales de JC Penney en el centro comercial Plaza Las Américas en Hato Rey, como parte de la Venta del Madrugador.

Antes de la apertura a las 3:00 p.m., decenas de clientes hicieron filas en las entradas del primer y segundo nivel de la megatienda.

A las 11:40 a.m., y sin haber comido pavo, Verónica Colón fue la primera en la cola de la segunda planta. La residente de Bayamón, de 34 años, decidió venir a la tienda en busca de uno de los cupones de $500 que ofreció JC Penney. También, tenía en la lista de compra zapatos y un juguete de la cinta animada Toy Story.

“Estoy aquí por el cupón y dependiendo lo que salga, hago la compra. A mí en realidad se me hacía mejor venir de madrugada (del viernes). Tuve que sacrificar el tiempo con mi familia para venir aquí. De aquí salgo a comer”, expresó.

Detrás de Colón estaba una mujer que solo se quiso identificar como Carmen, de 58 años, quien llegó al mediodía desde Barranquitas para aprovechar los descuentos.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email La tienda de efectos electrónicos Best Buy en Hato Rey registró enormes filas antes de la apertura de sus puertas. (David Villafañe)

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO, Michael Pierluisi, estuvo presente en Best Buy para velar por el cumplimiento de las leyes. (David Villafañe)

En la imagen se muestran docenas de sistemas de sonido para televisores del fabricante Samsung. (David Villafañe)

El ambiente en el Kmart de Plaza Guaynabo se mostró calmado, pues fue poco el público que acudió a la apertura de la tienda. (Vanessa Serra Díaz)

Sin embargo, fueron muchas las personas que hicieron fila desde temprano para la apertura del Walmart de Canóvanas. (Gerald López Cepero)

El establecimiento, sin embargo, presentó una organización excepcional, por lo que público pudo entrar de manera ordenada. (Gerald López Cepero)

La tienda por departamentos JCPenney en Plaza Las Américas también abrió sus puertas sin que se registraran incidentes. (David Villafañe)

Una mujer consulta con una empleada de JCPenney en busca de un artículo en la Venta del Madrugador. (David Villafañe)

Aunque la gerencia de JCPenney se organizó para atender a la clientela, la fila para entrar al establecimiento era extensa. (David Villafañe)

La fila para entrar a JCPenney se extendía por todo lo largo del exterior y también llegó hasta el estacionamiento multipisos de Plaza Las Américas. (David Villafañe)

Pese a las largas filas, todo el público que se dio cita tuvo la oportunidad de entrar para realizar sus compras navideñas. (David Villafañe)

Las freidoras de aire fueron uno de los productos más populares y solicitados en JCPenney de Plaza Las Américas. (David Villafañe)

Una mujer aprovechó los buenos precios para comprar múltiples almohadas para su hogar. (David Villafañe)

Mientras, el ambiente en el Sears de Plaza Las Américas estuvo calmado, pues pocas personas llegaron para entrar al local en cuanto abrieran sus puertas. (Juan Luis Martínez Pérez)

Varias personas aguardan en las afueras de Sears para entrar y realizar sus compras. (Juan Luis Martínez Pérez)

La puerta principal mostraba un letrero que le informaba al público que la entrada para la Venta del Madrugador sería por el área de recogido de mercancía. (Juan Luis Martínez Pérez)

Un hombre acomoda una caja en el baúl de su automóvil tras completar sus compras en el Sears de Plaza Las Américas. (Juan Luis Martínez Pérez)

Una pareja verifica sus celulares en busca de especiales antes de entrar al Sears de Plaza Las Américas. (Juan Luis Martínez Pérez)

Al igual que en JCPenney, la fila para ingresar al Macy's de Plaza Las Américas también recorría el exterior del establecimiento. (Juan Luis Martínez Pérez)

A diferencia de otros establecimientos, la organización en Macy's no fue tan buena. (Juan Luis Martínez Pérez)

Sin embargo, al igual que en JCPenney, las compras de freidoras de aire fueron la orden del día. (Juan Luis Martínez Pérez)

Una mujer luce contenta al obtener dos cafeteras Black & Decker en las ventas de la tienda por departamentos Macy's. (Juan Luis Martínez Pérez)

Sin embargo, las personas abarrotaron el establecimiento en busca de las freidoras de aire a $7.99. (Juan Luis Martínez Pérez)

Una mujer aguarda para montar un televisor TCL Serie 4 de 65 pulgadas en un automóvil tras adquirirlo en el Walmart de Santurce. (especial para el nuevo día / gabriella báez)

Un hombre transporta un televisor de 55 pulgadas a la caja registradora del Walmart de Santurce. (especial para el nuevo día / gabriella báez)

Los televisores fueron los productos más solicitados en muchas de las tiendas que ofrecieron ventas especiales. (especial para el nuevo día / gabriella báez) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Sentada en una silla de playa, Carmen también aspiraba a un cupón de $500. Llegó desde el centro de la isla para comprar una cubierta de autos que da masajes para sus problemas de espaldas.

“Vine hoy porque no me gusta el ‘revolú’ de las madrugadas. Aquí llegué temprano con mi sillita, que la he compartido con mis vecinos (de fila) y nos hemos conocido”, comentó.

Susset Reyes, gerente de distrito de JC Penney, señaló las freidoras de aire (Air Fryers) como el producto más cotizado en la venta especial de Acción de Gracias.

“En teoría, el Air Fryer sigue siendo unos de los artículos bien fuertes. También tenemos los juguetes en 50 por ciento, aprovechando la venta de juguetes ante la salida de Toys R’ Us”, señaló.

Tranquilo Sears

Apenas una veintena de personas esperó hoy por la apertura de Sears, en Plaza Las Américas, a las 4:00 p.m. Algunos clientes mencionaron que fueron en busca de ropa, lavadoras y muebles.

Unos cinco minutos luego de la apertura de la tienda, una decena de clientes salió con las manos vacías. Varios indicaron que no encontraron lo que buscaban.

“Los precios están igual. No es mucha la diferencia”, señaló el cliente Braulio Torres, quien compró un traje para una niña de 5 años.

Esta la primera vez que los comercios aprovechan los beneficios de la eliminación de la Ley de Cierre el día de Acción de Gracias. El año pasado, los estragos del huracán María no permitieron a las megatiendas abrir el día festivo.

Miles llegan a Macy's

Más de 1,000 personas se dieron cita a Macy’s antes de su apertura a las 5:00 p.m. El público abarrotaba todas las entradas a la megatienda de cuatro pisos en Plaza Las Américas.

La mayoría de los clientes buscaba enseres electrodomésticos y otros artículos para el hogar, como toallas y ropa de cama.

Marieluz Santana, de San Juan, acudió a la tienda solo para adquirir freidoras de aire.

“Compramos seis ‘air fryers’. Están mucho más baratos de lo que hubiésemos conseguido en otro lugar”, destacó Santana.

Asimismo, Maribel Castro, de Trujillo Alto, compró dos freidoras de 1.2 cuartos de galón y una de 2.6 cuartos de galón.

“Vinimos para esto porque lo vimos en el ‘shopper’”, señaló Castro.

Ámbar Gay, gerente de la tienda, aseguró que las freidoras de aire son el artículo más cotizado en la venta especial de Acción de Gracias.

Por su parte, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, y funcionarios de la agencia inspeccionaron los especiales de la tienda.

“Tienen artículos de más. Eso es muy positivo”, indicó Pierluisi.

Macy’s permanecerá abierto hasta el viernes a las 10:00 p.m.

Muy movido Best Buy

Bajo un candente sol, un grupo de personas esperaban en la fila de Best Buy que se extendía por el estacionamiento.

La primera persona llegó a las 9:30 a.m. a la fila en busca de un televisor de 4K y una laptop.

Pierluisi también asistió a la tienda para inspeccionar los especiales.

“Los inspectores llegaron una hora antes, verificaron el shopper y verificaron el inventario. Lo bueno es que al verificar el inventario encontraron era que había demás de lo que estaba informado en el shoppers. Esto es buenas noticias”, dijo Pierluisi.

Lleno Walmart

Las tiendas Walmart abrieron sus puertas a las 5:00 p.m. Desde tempranas horas de la mañana varias personas reportaban en redes sociales que ya estaban en la fila de la megatienda.

En el Walmart de Plaza del Sol en Bayamón cientos hacían fila en busca de los artículos en especial. Tan pronto dio la hora de apertura, los empleados de Walmart comenzaron a pasar ordenadamente grupos de 15 a 20 personas a la tienda.

Revive las incidencias: