Washington - El gigante farmacéutico Pfizer anunció hoy que congela la subida de precios de unos 40 medicamentos tras las advertencias públicas que profirió este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la compañía.

En un comunicado, Pfizer dijo que pospone la subida de precios al menos hasta principios de 2019.

"Pfizer ha revocado los aumentos de precios, por lo que los pacientes estadounidenses no pagarán más. Aplaudimos a Pfizer por esta decisión y esperamos que otras compañías hagan lo mismo. ¡Buenas noticias para los estadounidenses!", dijo Trump en Twitter.

Trump, que está en Bruselas para participar en una cumbre de la OTAN, también dijo que había conversado con el CEO de Pfizer, Ian Read, y con su ministro de Salud, Alex Azar, sobre su proyecto de precios para medicamentos anunciado en mayo.

La decisión de Pfizer llega un día después de que Trump amenazase a la compañía con medidas (que no especificó) por el aumento de precios de unos 40 medicamentos anunciado unos días antes.

"Pfizer y otros deberían estar avergonzados de haber subido los precios de los fármacos sin ningún motivo", escribió Trump también en Twitter.

"Simplemente se están aprovechando de los pobres y de otros que no son capaces de defenderse, mientras al mismo tiempo ofrecen precios rebajados de ocasión a otros países en Europa y otros sitios. ¡Responderemos!", añadió.

Just talked with Pfizer CEO and @SecAzar on our drug pricing blueprint. Pfizer is rolling back price hikes, so American patients don’t pay more. We applaud Pfizer for this decision and hope other companies do the same. Great news for the American people!