En una jornada de Ventas del Madrugador marcada por filas menos concurridas que en otros años —así como por el hecho de que la fecha no coincidió con el día de cobro de muchos trabajadores y de que ni el gobierno ni gran parte el sector privado adelantó este año el pago del bono de Navidad— portavoces del comercio al detal se expresaron optimistas con los resultados obtenidos en los pasados dos días.

En estas ventas, que por primera vez comenzaron el Día de Acción de Gracias debido a la derogación de la Ley de Cierre, los artículos más buscados por los consumidores fueron los televisores, las consolas de videojuegos y las freidoras de aire.

“Los televisores se mantuvieron a la cabeza de los artículos que la gente estaba comprando, pero el más deseado es la consola de PlayStation porque está experimentando una reducción de $100 en su costo y la oferta incluía el juego de Spider-Man”, observó el experto en consumo Gilberto Arvelo, conocido como Dr. Shoper. “Por ejemplo, en Walmart de Plaza Escorial (en Carolina), el primero en fila llegó a las 11:00 p.m. del miércoles. De las primeras 12 personas en fila, ocho fueron buscando el PlayStation”, dijo sobre la megatienda que comenzó sus ventas el jueves a las 5:00 p.m.

Acerca del interés por los videojuegos, Arvelo sostuvo que se debe a que, con el cierre de tiendas fuertes en ese renglón como GameStop y Toys R’ Us, “en Puerto Rico se redujeron los puntos de venta de ese tipo de producto”.

En cuanto al comportamiento de los consumidores, planteó que en los pasados dos días se evidenció la falta de dinero en los bolsillos. “Si fui a la tienda, compré el televisor o el PlayStation y salí, no compré 20 artículos más, como en otros años”, dijo Arvelo. “La gente está comprando cosas para quedarse en su casa: el televisor y el PlayStation, para entretenerse en casa, y la freidora de aire, para salir menos a comer fuera”.

De acuerdo con Iván Báez, director de Asuntos Públicos de Walmart y presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), comenzar las ventas de mercancía en oferta el Día de Acción de Gracias resultó beneficioso para las tiendas. “En todo el segmento al detal, las ventas han sido excelentes hasta ahora”, sostuvo. “Hubo menos tensión al diluir el público en más días de compra”.

Con él coincidió Jorge Argüelles, presidente del Centro Unidos de Detallistas, quien dijo que “al empezar las ventas el jueves, el público se diluyo en ambos días y eso hizo que no hubiera una cantidad excesiva de gente en las tiendas durante la madrugada (de ayer)”.

“Al tomar en consideración que este año no se adelantó el bono a los empleados públicos y que la fecha no coincidió con la quincena de cobro, aun así las ventas de Walmart llevan un crecimiento bien favorable y son un buen reflejo de cómo se comportará la época navideña”, agregó Báez, quien entiende que, al terminar este fin de semana, las ventas de la megatienda deben superar las de 2016.

Otro que percibió la jornada con optimismo lo fue Eddie León, gerente general de Logística y Operaciones de Best Buy, pues para la cadena estas fueron sus primeras Ventas de Madrugador tras el paso del huracán María en septiembre pasado, pues su tienda de San Juan reabrió en diciembre pasado y sus localidades en Bayamón y Carolina reanudaron operaciones este año.

“En cada tienda había sobre 900 personas en fila ayer (el jueves) y esta mañana (ayer) había bastante fila, pero no tanta”, describió León. “Los clientes esperaban mucho este evento, ya que el año pasado no pudieron tenerlo. Nos sirvió para demostrar que Best Buy está otra vez en Puerto Rico para servir a nuestros clientes como lo hemos hecho en los últimos 11 años”.

Recorridos realizados por este diario evidenciaron un mayor tráfico de consumidores durante la tarde del Día de Acción de Gracias que en la mañana de ayer. A las 6:30 a.m. de ayer, los pasillos y las tiendas de los centros comerciales Plaza Carolina y Los Colobos, en Carolina, lucían despejados. En Plaza Carolina, que abrió a las 5:00 a.m., Best Buy y Pandora fueron las únicas tiendas con clientes haciendo fila, mientras que en Los Colobos, Home Depot fue uno de los locales más concurridos.

Con esa apreciación coincidió Arvelo. “El Home Depot de Plaza Escorial abrió a las 6:00 a.m. y a las 6:10 a.m. ya había entrado todo el que estaba en fila”, dijo Dr. Shoper. “Fui a Office Max de Jardines de Guaynabo a la medianoche, cuando abrieron, y solo había 20 clientes y 20 empleados”.

“Si sumamos los dos días de ventas, hubo menos gente que en años anteriores porque los comercios creían que la gente que fue a comprar jueves iba a volver el viernes y no fue así”, apuntó Arvelo.

Michael Pierluisi, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco), informó en la tarde de ayer que no se habían impuesto multas a comercios por incumplimiento con leyes y reglamentos de la agencia. La razón, según el funcionario, es que “se debió a los acuerdos que llegamos con los comerciantes antes de las ventas: se firmaron memorandos de entendimiento, revisamos los shoppers de antemano, nuestros inspectores llegaron a las tiendas antes de que abrieran y, al detectar posibles infracciones, decían a los gerentes qué debían corregir antes de que los clientes entraran”.