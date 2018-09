Nueva York - Tesla abandonó dos de los siete colores estándar que ofrecía en sus automóviles como parte de una estrategia para racionalizar su producción.

En un tuit a primera hora del martes, el director ejecutivo de la empresa automovilística, Elon Musk, dijo que ambos colores -el negro obsidiana y la plata metálico- todavía estarán disponibles, pero a un costo mayor.

Moving 2 of 7 Tesla colors off menu on Wednesday to simplify manufacturing. Obsidian Black & Metallic Silver will still be available as special request, but at higher price.