El precio de la gasolina regular podría estar hoy, martes, desde $0.99 (centavos) por litro en algunas gasolineras en Puerto Rico, lo que representa la primera vez en poco más de un mes que este costo se posiciona por debajo del dólar, confirmó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

El director de la División de Estudios Económicos de dicha agencia, Héctor Román Maldonado, precisó a El Nuevo Día que el alivio podría ser temporal debido a que el precio del crudo abrió hoy en el mercado con un dos por ciento de aumento, lo que podría implicar un ascenso en el costo del producto refinado en los próximos días.

“Esto (la baja en el costo con la que amanecimos hoy) es un alivio que tiene dos factores: permanece la ciudad de Shangái (capital financiera de China) en aislamiento, por lo que esos consumidores no van a poder sostener su demanda de combustible; y que hay una reserva estratégica que están liberando los países en conjunto”, resaltó el economista, vía telefónica.

Actualmente, el precio recomendado por el DACO para la venta de gasolina regular fluctúa entre $0.99 centavos y $1.05. Mientras, para la gasolina premium la agencia recomienda un precio entre $1.03 y $1.16. El diésel, por otro lado, puede venderse entre $1.06 a $1.15.

Sin embargo, Román Maldonado destacó que el precio del litro de la gasolina regular a $0.99 corresponde solo a marcas en específico, por lo que es posible que a través de esta semana se vean variaciones en los costos, según el resto de marcas del combustible ajustan sus precios a un estándar más competitivo.

“Ahora las gasolineras tienen que tener un rótulo de reabastecimiento. Eso le deja saber a los consumidores cuándo (los detallistas) se reabastecieron de combustible. Al los consumidores estar pendiente a eso, les añade más presión (a los dueños de gasolineras) para mantenerse competitivos. Estamos viendo que las estaciones están cambiando más los precios ahora, gracias al rótulo”, explicó el funcionario.

“Como todas (las gasolineras) están a distintos precios, las que están altas no están vendiendo, porque el consumidor está sensible al precio. Si alguna estación permanece a un precio distinto, no se va a quedar sin vender y tiene que para mantenerse competitivo salir a un precio más alto”, abundó.

El precio del combustible comenzó a superar el dólar por litro en Puerto Rico desde el pasado 27 de febrero, pero solo para algunas marcas. No fue hasta el 5 de marzo de este año cuando todas las marcas del refinado en la isla estaban vendiendo su producto en bomba a un costo por encima del dólar, hecho que no ocurría en la isla desde el 2008.

Las variaciones tan abruptas en el costo del crudo responde al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, por lo que hasta que el conflicto no se acabe, el mercado podría continuar experimentando patrones irregulares en el precio del producto.

Román Maldonado advirtió, no obstante, que el DACO extendió hasta el próximo 16 de abril su orden de congelación de márgenes de ganancia bruta, por lo que se mantendrá fiscalizando las gasolineras para que cumplan con el intervalo en precios recomendados por la agencia.

Aquellos consumidores que quieran someter una querella ante el DACO o reportar venta de gasolina con precios fuera del rango recomendado por la agencia pueden escribir a la sección de confidencias en www.daco.pr.gov o al buzón “DACO a tu favor” en Facebook.

Aquí te detallamos los precios de la gasolina recomendados para el 12 de abril:

- Total regular $1.03, premium $1.14 y diésel $1.09

- Shell regular $1.05, premium $1.16 y diésel $1.15

- Puma regular $1.02, premium $1.13 y diésel $1.11

- Toral regular $1.02, premium, $1.11 y diésel $1.13

- Gulf regular $1.00, premium $1.10 y diésel $1.15

- Ecomaxx regular $1.01, premium $1.08 y diésel $1.06

- Ultra Top Fuel regular $0.99, premium $1.07 y diésel $1.10

- American Gas regular $0.99, premium $1.03 y diésel $1.11

- BVI/Cabo Rojo Gas regular $0.98, premium $1.05 y diésel $0.97

- Texaco regular $1.04, premium, $1.13 y diésel $1.15

- Phillips regular $1.00, premium $1.09 y diésel $1.14