Halloween podría traer algo más que dulces y disfraces: Powerball pone en juego $760 millones

La noche de Halloween podría traer algo más que dulces y disfraces para un jugador de Powerball. El popular sorteo de lotería pondrá en juego este sábado, 31 de octubre, un premio mayor estimado en $760 millones, una cifra que podría convertir a un afortunado ganador en multimillonario.

El sorteo está pautado para las 10:59 p.m., y representa el segundo premio mayor más elevado de Powerball durante 2026, según la organización.

Quien logre acertar los cinco números de las bolas blancas y el número de la bola roja (Powerball) podrá reclamar el premio acumulado. Sin embargo, el ganador tendrá que decidir cómo recibir el dinero.

La primera alternativa consiste en recibir el premio mediante una anualidad de 30 pagos que aumentan progresivamente durante 29 años. La segunda es aceptar un pago único en efectivo, cuyo valor estimado asciende a $325.7 millones. Ambas cantidades se anuncian antes de las retenciones contributivas.

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¿Cuánto cuesta jugar y cuáles son las probabilidades de ganar?

Cada jugada de Powerball cuesta $2. Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números del 1 al 69, correspondientes a las bolas blancas, y un número adicional del 1 al 26, que representa la bola roja o Powerball.

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También existe la opción de permitir que la máquina seleccione los números al azar.

Aunque el premio mayor alcanza los cientos de millones de dólares, las probabilidades de acertar la combinación ganadora son de una en 292.2 millones. Las posibilidades de ganar cualquier premio son de una en 24.9.

Powerball cuenta con nueve categorías de premios. Entre ellas: acertar los cinco números blancos, sin el Powerball, representa un premio de $1 millón; acertar cuatro números blancos y el Powerball paga $50,000; acertar tres números blancos y el Powerball representa un premio de $100; y acertar solamente el número Powerball paga $4.

¿Por qué el premio llegó a $760 millones?

El premio mayor ha continuado aumentando luego de que ningún jugador lograra acertar la combinación ganadora en los últimos sorteos.

La última vez que Powerball tuvo un ganador del premio mayor fue el 12 de agosto de 2026, cuando un boleto vendido en Illinois obtuvo un premio de $1,040 millones.

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Desde entonces, se han celebrado sorteos consecutivos sin que nadie acertara los seis números. Por ende, jugadores en Puerto Rico y Estados Unidos tienen la oportunidad este sábado de alzarse con el premio.

Este año, la suerte ha tocado a Puerto Rico, con varios jugadores que han conseguido premios secundarios de Powerball. Entre los más destacados figura un boleto vendido en Dorado que obtuvo $2 millones en el sorteo del 28 de septiembre, luego de acertar los cinco números principales y activar una opción que le permitió duplicar el premio original de $1 millón.

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La racha de premios continuó en octubre. Un boleto vendido en Caguas obtuvo $150,000 en el sorteo del 26 de octubre, mientras que otro jugador ganó $100,000 en el sorteo del 21 de octubre con una jugada adquirida en Carolina. Además, el sorteo del 17 de octubre dejó un premio de $50,000 en Río Grande mediante la modalidad Double Play.

Estos resultados demuestran que, aunque el premio mayor sigue sin caer en la isla, varios participantes han logrado llevarse cantidades significativas.

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Los sorteos se celebran tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.