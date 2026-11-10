¡Jugada afortunada! Una persona en Puerto Rico se lleva premio de $500,000 de Powerball

Una persona en Puerto Rico apostó a su suerte y obtuvo un premio de $500,000 en el sorteo de la lotería Powerball que se llevó a cabo ayer, lunes.

De acuerdo con el portal del Powerball, los números ganadores del sorteo fueron 7, 12, 47, 56 y 68, con bolo rojo 11.

El jugador afortunado en la isla acertó, mediante una jugada automática, cinco números y utilizó la opción de Double Play.

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería en Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, precisó que el boleto ganador fue adquirido en González Pharmacy Care Corp., un establecimiento ubicado en el municipio de San Sebastián.

El Double Play es una jugada con la cual una persona paga un dólar adicional por jugada para multiplicar sus premios.

“La modalidad de Double Play brinda a nuestros jugadores una oportunidad adicional de ganar con sus números de Powerball. Nos alegra que en esta ocasión un premio de $500,000 haya llegado hasta San Sebastián. ¡Muchas felicidades a la persona afortunada!”, expresó Hernández Olivo en declaraciones escritas.

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Además del ganador de $500,000, en la isla también cayeron sobre 10 premios de $500.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

La información del portal de Powerball. (Fotocaptura)

¿Cuándo llegó a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.

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