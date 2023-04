Al concluir hoy, lunes, el periodo de radicación de planillas, al menos 34,100 personas han solicitado prórrogas para entregar su planilla de contribución sobre ingresos.

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés dijo que, con el ciclo concluido, esperan recibir otras 20,000 solicitudes de prórrogas.

“Lo usual es que las prórrogas la solicitan el 5% de las planillas radicadas. Ese ha sido el número históricamente. Se radica la prórroga cuando el contribuyente, por distintas razones, no tiene la información a la mano o no puede cumplir con el formulario”, dijo el funcionario. “Hay que recordar que esto no pospone la fecha de pago. Un recordatorio a los que puedan solicitar el crédito por trabajo y no lo han hecho: si eres potencial participante de ese crédito y no has radicado tu planilla, es hora que radiques la prórroga”.

La petición de esta prórroga extiende seis meses la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos. Según Parés, el año pasado se solicitaron 54,000 prórrogas.

El titular ofreció una conferencia de prensa a horas de que termine el proceso de radicación de las planillas. Reiteró que los números de recaudos pudieran llegar a un récord de recaudos cuando se sumen dineros como el impuesto al petróleo, llamado “la crudita”, y el dinero que llegará de la Ley 52 que reemplaza el impuesto a las industrias foráneas.

“Este año fiscal será récord en términos de recaudo, o el segundo año con más recaudos. Va a depender de la cantidad de pagos que entren con la Ley 52″, dijo.

Su estimado es que, sin contar con estos arbitrios, los recaudos en el pago de contribuciones deben sumar $1.1 millones. Según dijo, al momento han recibido 22,279 planillas corporativas, lo que compara con las 14,393 radicadas el año pasado.

Una vez más, el secretario buscó resaltar el proceso de radicación este año. Para esto mostró fotos del vestíbulo de la agencia vacío en un último día de radicación de planillas, versus una foto de hace varios años, cuando se hacían largas filas en la agencia para radicar la llamada “dolorosa”.

Además, presentó una encuesta hecha en el mismo sistema entre más de 44,000 contribuyentes que evaluaron satisfactoriamente el proceso de radicación electrónica. El titular de Hacienda reconoció, sin embargo, que ha habido quejas por asuntos como las preguntas que realiza el sistema.

“En las notas de 4.5, las personas pueden añadir comentarios. Los comentarios que tuve la oportunidad de leer durante el proceso del ciclo apuntaban a que las personas entienden que el sistema hace muchas preguntas que tal vez entienden irrelevantes, preguntas demográficas, que a nuestro juicio son fundamentales”, respondió Parés durante la conferencia. “Creo que eso refleja más la complejidad del sistema contributivo. Seguiremos evaluando cómo podemos reducir esto y hacerlo más intuitivo”.

Parés dejó saber que -a horas del cierre- se habían radicado 1,078,865 planillas de individuos y se habían aprobado $1,198,313 en pagos por reintegros.

Hasta hoy, la agencia ha detectado 84 casos de planillas fraudulentas, comparado con 110,866 casos detectados en 2021. Según dijo, los casos del año pasado estuvieron relacionados con los créditos federales de la planilla del 2021, pagos que ya no están disponibles.

Disponible para asesorar sobre impuesto al inventario

De otra parte, Parés afirmó que no ha evaluado todavía el proyecto bipartita radicado para eliminar el pago anual del impuesto al inventario. Este proyecto se radicó en la Cámara por petición de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Aseguró estar disponible para asesorar sobre el mismo, una vez lo revise.

“Hemos dado recomendaciones a distintos gremios e incluso el CRIM formó parte del comité de perfeccionamiento del sistema contributivo. Ahora se presentó un proyecto de ley y nos hacemos disponible a la Asamblea Legislativa, la Rama Ejecutiva de poder colaborar”, sostuvo Parés.

Sobre su opinión del proyecto, acotó que “me sentaré con el equipo, leeré el proyecto para procesar mi insumo y no estoy en posición de ofrecer comentarios adicionales”.