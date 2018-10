Los beneficiarios del Seguro Social en Puerto Rico recibirán desde enero próximo un incremento promedio de $25 mensuales en sus cheques como consecuencia del aumento de 2.8 por ciento que se ha anunciado por el alza en el costo de vida, según datos revelados por el portavoz de la agencia federal en la isla, Víctor Rodríguez.

El funcionario precisó que a septiembre de 2018 en Puerto Rico había 845,447 beneficiarios. Estos incluyen desde bebés recién nacidos cuyos padre o madre estén retirados, incapacitados o fallecidos, hasta personas mayores de 100 años que reciben el pago por retiro, incapacidad, así como ser un dependiente o sobreviviente (viudos o hijos menores de 18 años de un beneficiario fallecido).

Rodríguez explicó que la cantidad real de dinero que cada persona recibirá será diferente y dependerá de lo que cobre actualmente.

Sin embargo, a modo de ejemplo, detalló que las estadísticas indican que el promedio de las personas que tiene el Seguro Social por retiro reciben en Puerto Rico un cheque mensual de $884. Este grupo devengará ahora $24 adicionales con el anunciado incremento y su cheque sería desde enero de $908 mensuales, dijo Rodríguez.

En el renglón de incapacidad, los beneficiarios en la isla reciben actualmente un promedio de $933 mensuales. Con el aumento, se les concederá $26 adicionales, lo que el cheque sería de $959, dijo el portavoz del Seguro Social.

En cuanto a los beneficiarios sobrevivientes, el pago mensual promedio es de $770. Este grupo recibiría $21 más, lo que llevaría su cheque a $791, informó.

Rodríguez hizo la salvedad de que el Seguro Social tiene unas deducciones automáticas, principalmente influenciadas por el costo del Medicare.

“Todavía no sabemos cuánto va a costar la prima de Medicare para el año que viene”, afirmó, al comentar que desconoce cuántos beneficiarios del Seguro Social en la isla se acogen a este plan de salud.

Si el Medicare no aumenta, los beneficiarios en la isla pudieran disponer para sus necesidades de la nueva suma que sería añadida en el cheque mensual. No obstante, si el gobierno federal decide que también aumentaría el costo del Medicare, aquellas personas que estén acogidas a este plan no podrían disponer del dinero.

“Hay una ley especial, 'Hold Harmless', que estipula que, salvo pocas excepciones, los beneficios que se depositen en enero no serán menores de los que cobró en diciembre. Si lo único que provocara esa disminución fuera que el costo de Medicare es mayor que el aumento del costo de vida, el beneficiario continuaría recibieron la misma cantidad que recibió en diciembre”, expuso Rodríguez.

Todos los detalles exactos de cuánto terminará cobrando un beneficiario del Seguro Social se le enviará por correo en una carta que se emitirá en diciembre próximo. Por tal razón, el portavoz de la agencia dijo que es importante que todo aquel que tenga un cambio de dirección lo anuncie llamando al 1-800-772-1213.

Por otro lado, Rodríguez informó que en el anuncio del aumento en el Seguro Social se incluyó una afirmación de que no se aumentaría el descuento en la nómina que tienen los empleados.

“El descuento de nómina seguirá siendo el mismo. No ha cambiado desde el 1991”, afirmó.

Actualmente, a un empleado con patrono se le reduce el 7.65% de su salario para el pago del Seguro Social, mientras el empleador le parea la misma cantidad. A aquellas personas que rinden por servicios profesionales, trabajan por cuenta propio u operan un negocio pagan 15.30%, detalló Rodríguez.