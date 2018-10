Copenhague - El Nobel de Economía premió hoy a los estadounidenses William D. Nordhaus y Paul M. Romer por construir modelos que explican las interacciones de la economía de mercado con la naturaleza y el conocimiento.

La Real Academia de las Ciencias Sueca resaltó en su fallo sus contribuciones metodológicas, que proporcionan "percepciones básicas de causas y consecuencias de la innovación tecnológica y el cambio climático", y suponen un avance en la respuesta a cómo lograr crecimiento sostenido y sostenible en una economía de mercado.

La creciente preocupación de la comunidad científica sobre la influencia de los combustibles fósiles en el calentamiento global hizo que Nordhaus comenzara a estudiar en la década de 1970 los ciclos de retroalimentación entre la actividad humana y el clima.

Combinando teorías básicas y datos empíricos de física, química y economía, fue dos décadas más tarde el primero en diseñar modelos cuantitativos simples sobre cómo interactúan economía y clima, los modelos de evaluación integrada (IAM, por sus siglas en inglés).

Los IAM constan de tres módulos: uno describe cómo las emisiones globales de CO2 influyen en su concentración en la atmósfera; otro, cómo esa y otros gases invernadero afectan a los flujos de energía a y desde la Tierra; y la última, la influencia de las distintas políticas climáticas en la economía y las emisiones de CO2.

Su modelo tiene dos versiones: el llamado DICE (Dinámica Integrada de Clima y Economía) y su versión revisada que incorpora un enfoque regionalizado (RICE), ambas herramientas usadas para determinar los costes y beneficios de reducir las emisiones.

El modo más eficiente para frenar los efectos de esas emisiones es un impuesto global uniforme al carbono para incentivar el uso de tecnologías limpias, afirma Nordahus, catedrático de la Universidad de Yale (Estados Unidos) y "padre" de la economía del cambio climático.

Su colega Romer, con quien se repartirá los $998,370 del premio, se interesó a principios de la década de 1980 por cómo el modelo dominante de Robert Solow, ganador del Nobel en 1987, no explicaba las diferencias amplias y persistentes en las tasas de crecimiento.

Watch the announcement of the 2018 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.



Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences. pic.twitter.com/y7G5cobP1b