El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) notificó a la jueza Laura Taylor Swain que el acuerdo inicial entre los bonistas de la Corporación del Fondo deInterés Apremiante (Cofina) podría hacerse sal y agua, pues de ejecutarse el acuerdo a la luz de lo establecido en el plan fiscal, el gobierno terminaría con un déficit de caja de unos $28,000 millones.

En una moción informativa, el principal del UCC y socio del bufete Paul & Hastings, Luc A. Despins, dijo a Swain que continuarán trabajando para que el acuerdo inicial que redistribuiría la porción comprometida del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) se materialice, pero advirtió a la jueza que si el plan fiscal no se enmienda lo suficiente para que haya más dinero para los acreedores, el acuerdo en Cofina, así como la aprobación de un plan de ajuste simplemente no será factible. Esto, porque los demás acreedores de Puerto Rico, incluyendo a los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) no recuperarían un centavo de lo que les adeuda el gobierno.

“En un marcado contraste a las proyecciones de efectivo en el plan fiscal certificado del (pasado) 30 de mayo, los supuestos revisados en el plan fiscal certificado del (pasado) 29 de junio resultan en déficit de caja significativo (cuando se incluye el servicio a la deuda de Cofina bajo el acuerdo contemplado) en una cantidad agregada aproximada de $28,000 millones (en dólares nominales), aun asumiendo el plan fiscal contemple no hacer ninguna distribución a los acreedores del gobierno central”, escribió Despins a Swain.

Los argumentos del UCC surgen a menos de una semana de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno celebraran que habían logrado un acuerdo al interior de Cofina, en el cual, los bonistas de esa corporación pública estarían dispuestos a reestructurar sus obligaciones recibiendo como pago y garantía ingresos equivalentes a aproximadamente la mitad de la porción pignorada del IVU.

Según la moción informativa del UCC, el hecho de que el plan fiscal vigente no provea recursos suficientes para sufragar el acuerdo en Cofina, también representa una preocupación del Comité de Retirados (COR) que debe atenderse como condición a la resolución de Cofina.

Tanto el UCC como el COR son los dos grupos de acreedores nombrados por el Síndico de Estados Unidos para participar de la renegociación de la deuda del gobierno central. Estos grupos tienen la responsabilidad de representar a la totalidad del grupo de acreedores de su clase, sean bonistas, contratistas, empleados o jubilados del gobierno.

En la controversia por los recaudos del IVU, el UCC actuó como agente en representación del gobierno central y la ejecutiva deAlvarez & Marsal, Bettina M. Whyte, actuó como representante de Cofina. En ese proceso de negociación, ambos acordaron que, en lugar de que la corte decida a qué parte pertenece el IVU, se distribuirían entre sí los recaudos de ese impuesto. Ese pacto, a su vez, fue la base para el acuerdo al interior de Cofina y que ahora podría deshacerse si no se corrige el plan fiscal, según alega el UCC.

El pacto para redistribuirse el IVU descansaba en las proyecciones de sobrante que había en el plan fiscal del 30 de mayo pasado y que apuntaba a que, en el plazo de 40 años, podría haber un sobrante de hasta $40,000 millones. Una vez el acuerdo entre el gobierno y la JSF vinculado a la Ley 80 se cayó, la JSF certificó nuevamente un plan con menos sobrantes para los bonistas. La JSF ha dicho que enmendará el plan fiscal a raíz de la mejora en los ingresos al fisco y mejores proyecciones acerca de los fondos federales que llegarían a la isla post-María.

“El agente del gobierno cree que el asunto de la viabilidad del gobierno central necesita resolverse antes de la ejecución o consumación del acuerdo (sobre la distribución del IVU)”, agregó el UCC.

De acuerdo con el documento, el posible déficit de efectivo de $28,000 millones calculado por el UCC parte de las proyecciones del plan fiscal, pero el grupo explicó que dado que las proyecciones macroeconómicas están sujetas a “restricciones de confidencialidad”, no podía ofrecer detalles adicionales para justificar la deficiencia estimada. La cifra deficitaria se daría durante la vida de los bonos Cofina reestructurados y que según los acuerdos iniciales tendrían vencimientos a 40 años.

Los planteamientos escritos del UCC no son muy distintos a los argumentos orales que Despins presentó a Swain en la audiencia del pasado 25 de julio cuando se discutió el acuerdo sobre el IVU y Cofina.

Sin embargo, los planteamientos del UCC surgen a solo días de que El Nuevo Día revelara que los tres acuerdos pactados a la fecha por la JSF y el gobierno podrían traducirse en más recortes en los gastos públicos. Esto, porque el acuerdo de Cofina y aquellos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se llevarían prácticamente todo el sobrante que está consignado en el plan fiscal y todavía faltarían una docena de créditos por renegociarse.

Si en efecto, los tres acuerdos consumen el sobrante en el plan fiscal, que, en un plazo de cinco años, ronda en promedio unos $1,295 millones, el gobierno tendría que hacer más recortes o establecer más impuestos para pagar a los demás bonistas, pero también el pago de las pensiones, que es otra de las obligaciones sujeta a renegociación.