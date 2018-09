El gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy que se invertirán $6.2 millones en mejoras al Coliseo de Puerto Rico, el principal recinto de espectáculos en la isla y escenario por el que han pasado los grandes de la música y que el próximo año celebra sus 15 años.

Rosselló explicó en rueda de prensa en el propio coliseo que el proyecto de inversión constará de dos fases, siendo la primera de $3 millones para la reparación de las "membranas insulares del techo y la reparación de la corona estructura del edificio" y la segunda, para mejoras dentro del lugar.

Entre los trabajos de reconstrucción, están la remodelación de los camerinos, la construcción de dos terrazas con barras al aire libre y otra con vista hacia el escenario.

Además, se adquirirá una pizarra de anotaciones y una "skycam" para maximizar la utilización del coliseo para eventos deportivos.

Rosselló recordó que al tiempo de construirse el coliseo en el 1998, que de manera preliminar se comenzó a levantar entre el estadio Hiram Bithorn y el coliseo Roberto Clemente, el propósito del Gobierno era tener unos recursos y atractivos "que hicieran a Puerto Rico un imán de eventos, personas, negocio, interacción social y de ahí emana hacerlo un coliseo de calibre global".

"Algunos dudaban, pero se logró. A lo largo de estos 14 años, ha demostrado que cada vez, en contra de los pronósticos, aquí se hace un trabajo de calibre global, que es uno de los mejores 25 'venues' alrededor del mundo", sostuvo.

El gobernador destacó que el Coliseo de Puerto Rico "sobre todo, a nuestros artistas, les da una plataforma de proyección extraordinaria".

"No hay duda que el talento artístico puertorriqueño es una de nuestras grandes exportaciones. Tenemos que buscar los mecanismos para proyectar a Puerto Rico como cuna de todos estos artistas con música que retumba en todos los rincones del mundo", resaltó.

"Si tenemos la misma visión ímpetu de desarrollar, que sea esta obra un ejemplo de lo que los puertorriqueños podemos hacer en contra de todos los obstáculos a pesar de los retos y que podemos utilizarlo para demostrar que podemos construir un mejor Puerto Rico", puntualizó.

Por su parte, el gerente general del coliseo, Eduardo Cajina, agregó que se construirá una sala de teatro que acogerá a entre 3,000 y 5,000 personas.

El coliseo sanjuanero, que lleva el nombre del fenecido comediante puertorriqueño José M. Agrelot "Don Cholito", se inauguró el 4 de septiembre de 2004 con el concierto "El Primero", que contó con la participación de la orquesta de salsa La Sonora Ponceña, así como Richie Ray y Bobby Cruz.

Desde entonces, se han llevado a cabo 1,073 eventos y lo han visitado sobre 7.7 millones de personas.

Entre los artistas de renombre mundial que se han presentado, están Paul McCartney, Plácido Domingo, Madonna, Rolling Stones, Lady Gaga, Elton John, Usher, Iron Maiden, Il Divo, Andrea Bocelli, Ricky Martin, AC/DC, Metallica, Beyonce, Marc Anthony, Chayanne, Luis Fonsi, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa.

Los reguetoneros puertorriqueños Wisin y Yandel son los artistas con más presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico con 23 funciones.

El dúo, igualmente, posee el récord de la mayor cantidad de conciertos de manera seguida, con 8, los cuales llevarán a cabo entre finales de noviembre y principios de diciembre próximos.

Ricky Martin, por su parte, ese el artista masculino con más funciones celebradas en el mencionado coliseo, con 13.

Mientras tanto, Ednita Nazario, es la artista con la mayor cantidad de presentaciones, con 12.

El concierto con el récord de más boletos vendidos es Metallica con 17,286.

El Coliseo ha sido reconocido como una de las "Top 25 Arenas of the Decade", fue nominado al "International Large Venue of the Year 2012" y como un "Prime Site Award" 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, otorgados por las revistas de la industria de entretenimiento Venues Today, Pollstar y Facilities, respectivamente.

En el año 2016 la aportación económica del Coliseo de Puerto Rico fue de $31.3 millones, con una asistencia de 595,000 personas.

No obstante, en el año 2017 la aportación se redujo a $18.5 millones, debido al paso del huracán María.

La administración dijo durante el primer trimestre de 2018 ya se han logrado $6.5 millones en venta de boletos.

El Coliseo de Puerto Rico genera un ingreso bruto de entre $11 y $14 millones.