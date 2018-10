Washington - El fundador de Tesla, Elon Musk, se mofó hoy en Twitter de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) a la que renombró como la "Comisión de Enriquecimiento de Vendedores en corto", días después de alcanzar un acuerdo con el organismo para evitar una demanda por fraude.

"Solo quiero (decir) que la Comisión de Enriquecimiento de Vendedores en corto está haciendo un trabajo increíble. ¡Y el cambio de nombre es tan apropiado!", afirmó Musk.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!