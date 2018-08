Cualquiera que vaya a una ferretería verá que las filas de clientes son inmensas, y así lo reflejan sus ventas, las que se han disparado un 53% en el último año. Los concesionarios de autos nuevos y usados no se quedan atrás y registran alzas de 50%; y las gasolineras, las tiendas de alimentos especiales y las mueblerías, todas también experimentan aumentos de entre 28% y 47%.

En total, el aumento en ventas en los establecimientos comerciales en abril -la estadística disponible más reciente- alcanza el 17%, según el informe de la Compañía de Comercio y Exportación.

Sin embargo, las razones para que esos renglones reflejen alzas históricas, de un año a otro, no necesariamente representan un despunte en la economía local, sino que están directamente relacionadas con el paso del huracán María, según representantes del sector comercial entrevistados por El Nuevo Día.

Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), entidad que representa a las principales cadenas de tiendas de Puerto Rico y de Estados Unidos, con presencia en la isla, enumeró tres factores, que a su juicio, inciden en dichos incrementos.

Uno de ellos es el pago que han hecho las compañías de seguro a los individuos por las pérdidas reclamadas en el hogar y en los automóviles, según la directora ejecutiva. Por eso, la venta de autos se ha disparado en meses recientes, señaló.

Otro factor que ha provocado el aumento en ventas es la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), la cual en un principio estuvo lenta, pero que a partir de diciembre y enero empezó a fluir un poco más; y el tercero ha sido el incremento por un año en los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que impacta a 300,000 familias adicionales.

Debido al azote del huracán, el gobierno federal flexibilizó los parámetros para cualificar, y ahora familias con salarios de $24,000 anuales pueden recibir el beneficio de la Tarjeta de la Familia.

Mejoría ilusoria

Otero aclaró que esta bonanza en algunos tipos de comercios no significa que la economía comenzó a despuntar. “No nos podemos llamar a engaño de que la economía está mejorando, o que mejoró el empleo. Este despunte no es sostenible”, afirmó.

“Ninguno de esos tres factores son permanentes”, advirtió la ejecutiva de ACDET y mencionó que algo similar ocurrió en Nueva Orleans cuando azotó el huracán Katrina en 2005. En ese entonces, entró una inyección millonaria de dinero que se extendió por cinco a siete años. Estimó que en la isla ese “boom” pudiera durar entre dos y tres años.

Félix Aponte, presidente y fundador de la cadena de supermercados Agranel, comentó que el aumento en ventas en el renglón de alimentos obedece, en parte, a la inyección de $1,200 millones adicionales que la industria recibirá por un año y que comenzó a llegar en marzo o abril. En su caso, la cadena ha tenido un alza de entre 8% y 10% después del huracán.

“Esa inyección adicional en el PAN es un detalle importante. ¿Qué va a pasar después que se termine? La guerra de precios va a aumentar entre las cadenas, se va a recrudecer. Veremos una merma en ventas y los colmados independientes y las tiendas muy pequeñas pudieran desaparecer”, manifestó Aponte.

Por su parte, la economista Heidie Calero coincidió con los entrevistados en que los renglones que han registrado aumentos en ventas están atados a las pérdidas que dejó María. “Esas alzas en ventas no son sostenibles”, indicó.

Señaló Calero que en el caso de los materiales de construcción y de la gasolina, las ventas han aumentado, no solo porque ha habido un alza en la demanda, sino también porque los precios de ese tipo de producto se han disparado. De hecho, el precio del litro de gasolina regular subió 17% en el mes de abril respecto al año anterior, mientras el diésel aumentó 18% en ese mismo periodo.

“El comercio al detal es un reflejo del consumo, pero para consumir tienes que producir primero. No puedes pensar que la danza de los millones va a llegar”, expresó la economista, quien indicó que las prioridades de desarrollo económico no están claras.

“La Junta Fiscal solo se enfoca en la disciplina fiscal, nos mantenemos en la discusión pequeña, y nadie se está enfocando en cómo hacer crecer la economía”, dijo Calero.

Nelson Ramírez, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), reconoció también que el alza de doble dígito en las ventas es un evento momentáneo que ocurre debido a las ayudas federales, al pago de las aseguradoras y también al efecto inflacionario de los precios, sobre todo en los materiales de construcción.

A Ramírez le preocupa que la inyección millonaria que llegará para la reconstrucción del país no permanezca en la economía local, sino que se vaya a los bolsillos de empresas del exterior. Dijo que el gobierno federal tiene que buscar la manera de insertar a las pymes en el proceso de licitación federal, de manera que el dinero que reciban se reinvierta en la isla.

Cómo mantener el alza

La directora ejecutiva de ACDET aseveró que para mantener el aumento en ventas, el Departamento de Hacienda tiene que poner en vigor cuanto antes el reglamento del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a las compraspor internet.

Indicó que el pasado mes de abril Hacienda sometió el borrador para comentarios, pero aún la agencia no ha presentado en el Departamento de Estado el reglamento final. Esta administración aprobó la Ley 25 de 2017, que permite el cobro del IVU a las compras por internet en negocios que no tienen presencia en la isla. “Puerto Rico tiene una ley a esos efectos, pero si no se aprueba el reglamento, no avanzamos nada”, aseveró Otero.