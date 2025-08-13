Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 04:22 PM
S&P 500
6454.81
0.14%
·
Dow Jones
44800.23
0.77%
·
Nasdaq
21690.55
0.04%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Amazon expande su servicio de entrega de productos perecederos en Estados Unidos

Los miembros Prime ahora pueden ordenar sus arándanos y leche al mismo tiempo que sus baterías y otros artículos básicos

13 de agosto de 2025 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La compañía dijo que si un pedido no cumple con el mínimo, los miembros aún pueden elegir la entrega en el mismo día por una tarifa de $2.99. (Steven Senne)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York — Amazon está implementando un servicio donde sus miembros Prime pueden ordenar sus arándanos y leche al mismo tiempo que sus baterías y otros artículos básicos.

RELACIONADAS

El gigante en línea dijo el miércoles que los clientes en más de 1,000 ciudades y pueblos ahora tienen acceso a comestibles frescos con su entrega gratuita en el mismo día en pedidos superiores a $25 para los miembros Prime, con planes de llegar a más de 2,300 para fines de año.

La compañía dijo que si un pedido no cumple con el mínimo, los miembros aún pueden elegir la entrega en el mismo día por una tarifa de $2.99. Para los clientes sin una membresía Prime, el servicio está disponible con una tarifa de $12.99, independientemente del tamaño del pedido.

El primer centro de logística de Amazon en Puerto Rico y el Caribe estará ubicado en el barrio Maguayo, en Dorado.Las nuevas instalaciones tendrán aproximadamente 100,000 pies cuadrados.Se espera que este proyecto también incentive el desarrollo económico en la Isla.
1 / 10 | Mira cómo será el centro de entrega de Amazon en Dorado. El primer centro de logística de Amazon en Puerto Rico y el Caribe estará ubicado en el barrio Maguayo, en Dorado. - Suministrada

En el pasado, los pedidos de comestibles de los suscriptores Prime se realizaban a través de Amazon Fresh o Whole Foods.

Se espera que la expansión ejerza más presión sobre los servicios de entrega de comestibles ofrecidos por rivales como Walmart, Instacart y Target.

Tags
Breaking NewsAmazon Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: