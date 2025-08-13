Amazon expande su servicio de entrega de productos perecederos en Estados Unidos

Nueva York — Amazon está implementando un servicio donde sus miembros Prime pueden ordenar sus arándanos y leche al mismo tiempo que sus baterías y otros artículos básicos.

El gigante en línea dijo el miércoles que los clientes en más de 1,000 ciudades y pueblos ahora tienen acceso a comestibles frescos con su entrega gratuita en el mismo día en pedidos superiores a $25 para los miembros Prime, con planes de llegar a más de 2,300 para fines de año.

La compañía dijo que si un pedido no cumple con el mínimo, los miembros aún pueden elegir la entrega en el mismo día por una tarifa de $2.99. Para los clientes sin una membresía Prime, el servicio está disponible con una tarifa de $12.99, independientemente del tamaño del pedido.

En el pasado, los pedidos de comestibles de los suscriptores Prime se realizaban a través de Amazon Fresh o Whole Foods.