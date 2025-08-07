Cómo establecer límites para que el trabajo no arruine las vacaciones

Nueva York — Para su 15 aniversario de bodas, Katie Walley-Weigert y su esposo decidieron tomar unas vacaciones en la playa con su pequeño hijo. Pero el viaje no salió como lo habían planeado. Walley-Weigert terminó necesitando empacar su computadora debido a una tarea de trabajo que no podía ignorar.

La profesional de marketing de 38 años acababa de conseguir una entrevista en un podcast para un ejecutivo con el que trabajaba, y él tenía poco tiempo para prepararse. Mientras trabajaba arduamente durante la mayor parte de las vacaciones, se arrepintió de no estar presente para la introducción de su hijo pequeño al océano.

‘Sé que mi esposo y mi hijo están teniendo esta primera experiencia única en la vida, y me la estoy perdiendo’, dijo Walley-Weigert. ‘Y es desgarrador en algunos aspectos, porque esa primera vez nunca volverá’.

Navegar por la línea entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal es complicado para muchas personas. Con las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes que permiten iniciar sesión en cualquier momento para trabajar desde cualquier lugar, a muchos les resulta difícil desconectarse, incluso cuando se toman vacaciones.

PUBLICIDAD

‘No se necesita mucho para responder rápidamente un correo electrónico en tu teléfono o simplemente abrir rápidamente la computadora portátil mientras estás junto a la piscina’, dijo Marais Bester, psicóloga ocupacional en los Países Bajos y consultora sénior de SHL, una plataforma de adquisición y gestión de talento. ‘Recibes el teléfono que te da la empresa, recibes la computadora portátil que te da la empresa, y existe una expectativa, hasta cierto punto, de responder lo más rápido posible’.

La compulsión de seguir trabajando durante las vacaciones puede ser tan fuerte que algunas personas reservan tiempo fingiendo una enfermedad como excusa para saltarse las salidas grupales, dijo Amy Biedenstein, vicepresidenta sénior de la empresa de software y servicios de recursos humanos Dayforce.

‘También está empezando a haber cierta presión por parte de las familias para que digan: ‘Oye, necesitamos que estés concentrado y con nosotros cuando estemos de vacaciones’, así que creo que la gente se siente cada vez más como si tuviera que ocultarlo’, dijo Biedenstein.

Con la temporada de vacaciones de verano del hemisferio norte en pleno apogeo, los expertos ofrecen consejos prácticos para establecer límites con el trabajo durante tu tiempo libre.

Preparándose para unas vacaciones

Una vez que tengas las fechas de tus vacaciones establecidas, informa a tus compañeros de equipo cuándo planeas estar fuera. Asegúrate de que tu tiempo libre esté reservado en el calendario electrónico de tu oficina, lo que puede reducir la cantidad de solicitudes de trabajo que recibes mientras estás fuera, dijo Biedenstein.

Para muchas personas, prepararse para las vacaciones significa trabajar hasta tarde la noche anterior para terminar las tareas urgentes que no pueden esperar hasta que regresen. Intenta empezar antes. Evaluar lo que hay que hacer con una semana de antelación puede ayudar a reducir el trabajo de última hora.

PUBLICIDAD

También puedes bloquear la tarde antes de irte para atar cabos sueltos y tu primer día de regreso en la oficina para ponerte al día, dijo la coach de gestión del tiempo y productividad Alexis Haselberger. Configura las respuestas automáticas en tu correo electrónico, Slack y otras aplicaciones para decir que no estás revisando los mensajes y que responderás la semana de tu regreso en lugar de tu primer día de regreso, aconsejó Haselberger.

Si no es posible estar completamente desconectado, programa horarios para revisar el trabajo e informa a tus compañeros de trabajo cuáles serán esos horarios. También puedes compartir tu forma preferida de ser contactado en caso de emergencia.

Cuando los hijos de Biedenstein eran pequeños, a veces usaba las noches para trabajar cuando tenía que hacerlo durante las vacaciones familiares. El tiempo dedicado a la tarea hacía que su mente se agitara hasta el punto de que tenía problemas para dormir. Biedenstein cambió a despertarse temprano y dedicar una hora de trabajo antes del desayuno.

‘Una vez que la familia se levantaba y se movía, esa era mi señal de que el trabajo había terminado y ahora era tiempo de familia’, dijo.

Dejar el trabajo comienza con tu teléfono

Amanda Olsen, reportera del Times Review Newsgroup en Eastern Long Island, no le importa responder preguntas ocasionales del trabajo cuando se toma unas vacaciones en casa para hacer cosas en la casa.

Cuando ella y su familia realizan viajes de mochilero y piragüismo de varios días en las Adirondacks, Olsen, de 47 años, apaga las alertas y notificaciones de su teléfono celular. Para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre, Olsen a veces acampa en lugares sin recepción telefónica.

PUBLICIDAD

‘Parte de eso es desconectarse más a fondo del mundo y del trabajo’, dijo.

Algunas personas recomiendan dejar los teléfonos del trabajo por completo durante las vacaciones. Otros eliminan temporalmente las aplicaciones de trabajo como Slack o el correo electrónico de sus teléfonos, aunque es posible que necesiten ayuda del soporte técnico para reinstalar las aplicaciones cuando regresen.

Si no ser localizable no es una opción, establece un horario para revisar los correos electrónicos y las notificaciones del trabajo una vez por la mañana, y luego deja el teléfono atrás por el resto del día.

‘Es realmente fácil tomar ese teléfono del trabajo, dejarlo en algún lugar y alejarse de él’, dijo Biedenstein.

El tiempo libre comienza desde arriba

La presión por rendir convierte el trabajo en una obsesión para algunas personas, especialmente si les preocupa conseguir un ascenso, dijo Bester. Una estrategia de afrontamiento son unas ‘vacaciones tranquilas’: viajar a un destino de vacaciones discretamente, pero revisar el correo electrónico con regularidad y hacer una cierta cantidad de trabajo.

‘Sabes que necesitas tomarte unas vacaciones, sabes que tu cuerpo necesita desesperadamente el descanso, pero aún así puedes mantener las apariencias... o hay una cultura que espera que siempre estés conectado’, dijo Bester.

Una forma de mejorar las posibilidades de ir de vacaciones sin interrupciones es establecer un plan estructurado para entregar los proyectos a los colegas, dijo. Los líderes pueden fomentar esos pasos.

Un gerente o ejecutivo que responde inmediatamente a las llamadas y correos electrónicos, o se pone en contacto con los empleados en lugar de desconectarse durante las vacaciones, envía el mensaje de que las personas que trabajan bajo su mando deben hacer lo mismo.

PUBLICIDAD

‘Cuando el liderazgo modela un buen comportamiento, cuando el liderazgo puede tomarse un descanso y desconectarse, entonces vemos que los empleados hacen lo mismo’, dijo Biedenstein.

Los empleadores también pueden mostrar un lugar de trabajo que reconoce la importancia del tiempo libre, así como un compromiso con los trabajadores que luchan por pagar las vacaciones, ofreciendo programas de descuentos corporativos para aerolíneas o cruceros, dijo Biedenstein.

Los beneficios de una pausa

Tomarse un descanso claro para recargar energías, reenfocarse y quitarse de la mente el estrés diario del lugar de trabajo es extremadamente saludable, dijo Bester.

‘Simplemente desconectarse, entrar en tu caja de la nada o hacer algo que sea placentero, ya sabes, pasar tiempo con tus seres queridos’, dijo. ‘Todas esas cosas tienen grandes beneficios desde una perspectiva de bienestar psicológico’.

Después de que el trabajo se entrometiera en su viaje de aniversario de bodas, Walley-Weigert planea regresar a la misma playa con su familia. Esta vez, como alguien que ahora trabaja como autónoma, está estableciendo sus propias reglas. Les hizo saber a sus clientes actuales y potenciales que estaría desconectada durante unos días.