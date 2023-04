Empleados de la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés) denunciaron este lunes una crisis en esa agencia federal por falta de empleados, así como la falta de candidatos para ocupar las plazas vacantes.

Portavoces de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) ofrecieron ayer una conferencia de prensa desde la capital federal para denunciar que las oficinas del Seguro Social en Estados Unidos necesitan no solo más empleados, sino mejores condiciones de empleo.

El Nuevo Día solicitó una reacción a las oficinas del Seguro Social en Puerto Rico, pero al cierre de esta edición, no respondieron.

A preguntas de El Nuevo Día, Angela Di Geronimo, vicepresidenta de la AFGE en la región de Nueva York, dijo que en Puerto Rico hay unos 270 empleados unionados trabajando en las oficinas regionales del Seguro Social.

PUBLICIDAD

La líder sindical agregó que cuentan con un centro de llamadas que atiende a los beneficiarios de Puerto Rico e Islas Vírgenes, pero subrayó que el problema de falta de personal afecta a todos los estados y territorios.

Según la página del Seguro Social, en Puerto Rico hay 692,470 beneficiarios, de los cuales 312,881 son trabajadores retirados; 130,932 son trabajadores incapacitados; 80,967 son personas viudas y 64,908 son esposos y esposas de beneficiarios y 102,782 menores.

La AFGE representa unos 30,000 trabajadores de la SSA, incluyendo los centros de llamadas.

“La Administración del Seguro Social tiene una crisis seria de falta de personal”, indicó el sindicato en un comunicado de prensa luego de la conferencia que se llevó a cabo en la capital federal y en la que participaron líderes de prácticamente todas las regiones operativas en Estados Unidos.

Actualmente, la SSA cuenta con unos 60,000 empleados a nivel federal. Se trata de la cantidad de empleados más baja en los pasados 25 años.

Indicaron que la agencia terminó el año fiscal 2022 con 8,800 empleados menos de los que tenían en 2010, mientras que actualmente pierden cerca de 1,000 empleados por mes.

Esto contrasta con el aumento en el número de beneficiarios del Seguro Social, una cifra que ha subido en un 21% con 10 millones más de beneficiarios desde 2010.

La SSA es la agencia responsable de asegurar el envío de la pensión a unos 67 millones de beneficiaros en todo Estados Unidos, donde aproximadamente 55% son mujeres. También es responsable de documentar las aportaciones de sobre 175 millones de trabajadores a ese programa de seguridad social, el principal de la economía estadounidense.

PUBLICIDAD

Rich Couture, presidente del Concilio 215 de la AFGE dijo en la conferencia de prensa que cabildean con el Congreso de Estados Unidos para que atienda el problema.

“Hay que detener el sangrado ahora. Lo que estamos viendo es que las oficinas se siguen desangrando y la solución es simple. Tienen que invertir, tienen que convertirse en un empleador competitivo”, afirmó.

Los portavoces de la unión reiteraron que hay medidas que ayudarían a retener – y contratar – empleados en esta agencia. Entre otras cosas, mencionaron permitir el trabajo a distancia. Según dijeron, el trabajo a distancia sí funcionó durante los meses más álgidos de la pandemia, cuando el gobierno y el resto del comercio cerró sus puertas. Afirmaron que otras medidas ayudarían a minimizar el agotamiento de los empleados, como retomar el otorgar algunas horas a la semana para poner al día los casos y no atender público.

Di Geronimo, por su parte, indicó que la respuesta de muchas oficinas del Seguro Social es decir que cuentan con los mismos empleados.

“La diferencia es que hace un año tenías empleados con 25 a 30 años de experiencia que se fueron. Los reemplazaste con empleados nuevos que no tienen la misma experiencia, que están aprendiendo y no van a ser tan rápidos haciendo lo que hay que hacer. Nuestros programas son complejos y toma tiempo aprenderlos”, sentenció. “No vamos a arreglar esto de inmediato. Pero si no lo atendemos pronto, vamos a tener un problema más serio porque ahora mismo no hay suficiente personal”.

PUBLICIDAD

El pedido de este sindicato al Congreso es que aumenten los fondos al SSA; que se aumente el sueldo a estos empleados federales; que se confirme a un comisionado un propiedad para esa agencia, y que se otorgue un cheque de incentivo a los empleados que actualmente trabajan en la agencia.

Piden además implementar el trabajo a distancia y tiempo suficiente para adelantar los casos pendientes.

Sin fondos en una década

El llamado a la acción del sindicato que agrupa a los trabajadores federales en la SSA surge al tiempo en que en Estados Unidos, el debate acerca de la financiación de ese programa de seguridad social ha quedado en segundo plano.

Un análisis de la Fundación Heritage, una organización de análisis político y económico, destacó a mediados del año pasado, que los informes más recientes del grupo de síndicos de ese programa federal dan cuenta de un cuadro de insolvencia hacia el 2034.

De acuerdo con la organización, en apenas una década, la insuficiencia actuarial del Seguro Social se ha más que duplicado y hasta el año pasado, se estimada en unos $20.4 billones (trillions, en inglés).

Ello significa que llegada esa fecha, aquella persona que no tenga 55 años en la actualidad, no recibirá su pago de pensión completo. También significa que, sin cambios o inyecciones monetarias, los actuales jubilados del Seguro Social podrían ver un recorte de 24% en sus pagos actuales.

Para evitar ese escenario, según Heritage, habría que aumentar la aportación que ahora hacen los trabajadores y patronos al Seguro Social, de un 12.4%, en la actualidad, a 15.8%, o cerca de $2,300 en retenciones adicionales del salario de los trabajadores.