Difíciles de conseguir los trabajos remotos: varios consejos para encontrar uno

Nueva York — Cuando Kate Smith trabajaba en una oficina de 9 a 5, estaba agotada, sufría de migrañas diarias y pensaba: “no puedo hacer esto por el resto de mi vida”.

Ella no tenía que hacerlo. Para su siguiente puesto, smith consiguió un trabajo remoto de tiempo completo en marketing que le permitió viajar por el mundo.

Su estilo de vida con su computadora portátil la llevó a bali, donde vivió y trabajó durante un año y medio. “Todos los días, conducía mi scooter por los campos de arroz y pensaba: ‘amo mi vida, esto es increíble’”, dijo. “Y ese sentimiento nunca se desvanece... me siento muy agradecida por la libertad y la flexibilidad”.

Si bien Smith, de 36 años, ha trabajado de forma remota durante más de una década, la tendencia de abandonar los espacios de oficina tradicionales para trabajar desde salas de estar o chozas frente a la playa se aceleró en 2020, cuando el coronavirus golpeó y los trabajadores que pudieron comenzaron a realizar sus trabajos desde casa.

PUBLICIDAD

Muchas personas se acostumbraron al cambio de estilo de vida una vez que probaron la libertad y la flexibilidad que ofrecía una oficina en casa. Los padres que trabajan disfrutaron de recoger a sus hijos en el autobús escolar. otros encontraron más tiempo para hacer ejercicio, socializar y disfrutar de la naturaleza una vez que sus trabajos no incluían largos viajes diarios.

Pero después de que la pandemia disminuyó, muchas grandes empresas comenzaron a llamar a los empleados de vuelta a la oficina, creando una feroz competencia por los trabajos que se podían hacer desde cualquier lugar. Muchos puestos anunciados como remotos atraen a cientos, si no a más de mil, solicitudes, dijeron los expertos.

“El trabajo totalmente remoto es muy raro ahora en Estados Unidos”, dijo Mark Ma, profesor asociado de administración de empresas en la Universidad de Pittsburgh. “Se está volviendo mucho más difícil y es necesario buscar empresas más pequeñas o medianas... y esas empresas no ofrecen paquetes financieros tan competitivos como las grandes empresas, pero intentan atraer talento ofreciendo más flexibilidad”.

Alrededor del 9% de las ofertas de empleo remunerado en Estados Unidos en la plataforma de redes sociales LinkedIn en julio ofrecían trabajo remoto, mientras que este tipo de puestos atrajeron el 37% de las solicitudes, según la empresa.

A continuación, empleadores y personas que no han regresado a una oficina ofrecen consejos sobre cómo conseguir trabajos remotos en un clima competitivo.

Muestre su autonomía

La mayor preocupación para un empleador que contrata trabajadores remotos es asegurarse de que harán su trabajo, dijo Carla Rover, cofundadora de strategy and content, una startup que aprovecha la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

“Me he acercado a la gente con un horario, diciendo: ‘Esto es lo que creo cada día. esto es lo que he construido en un período de tiempo’”, dijo Rover, quien ha trabajado principalmente de forma remota desde 2010. Armar un portafolio sólido muestra lo que puedes hacer mientras trabajas fuera de una oficina, aconsejó rover.

“La gestión del tiempo y la independencia, ser automotivado, son realmente críticos”, dijo Toni Frana, experta en carreras en Flexjobs, una plataforma dedicada a ayudar a las personas a encontrar trabajo remoto o flexible.

Si ha trabajado de forma remota antes, resáltelo en su currículum. Enumere las herramientas de comunicación que ha utilizado, como Slack o Microsoft Teams, dijo Dawn Fay, presidenta operativa de la empresa de personal Robert Half International. “Destaque que ha trabajado de forma remota, independiente, durante x cantidad de tiempo con éxito”, agregó Fay. “Realmente quieres enfatizar eso”.

Manténgase en un puesto similar a su trabajo actual

Después de dejar el trabajo de oficina que la hacía sentir miserable, Smith creó un trabajo secundario entrenando a otros profesionales que anhelaban un estilo de vida nómada. Su entrenamiento eventualmente se convirtió en un trabajo de tiempo completo.

Cuando busque la transición al trabajo remoto, encuentre un trabajo que sea similar a su puesto actual en lugar de competir con candidatos mejor calificados para trabajos que requieren más experiencia, aconsejó. “Ponga un pie en la puerta... y luego, desde allí, avance hacia el objetivo a largo plazo”, dijo Smith.

También puede intentar convertir su trabajo actual en un puesto remoto. Eso es lo que courtney sandifer intentó después de que su esposo, de 60 años, sufriera un ataque al corazón y se sometiera a un tratamiento contra el cáncer en el mismo año. Se jubiló anticipadamente y compraron una pequeña propiedad en méxico cerca de la playa, con la esperanza de reducir el estrés. “Simplemente nos cansamos de la rutina”, dijo sandifer.

PUBLICIDAD

Sandifer, de 44 años, amaba su trabajo en producción de video en Houston. Pero se arriesgó y le dijo a su empleador que se mudaban y que quería hacer su trabajo de forma remota. La empresa acordó que podía ser contratista pero ya no miembro del personal. perdió sus beneficios, un gran golpe financiero.

Pero valió la pena poder editar videos junto a una piscina y saber que podrá visitar a su hijo en Nueva Zelanda, donde asistirá a la universidad, sin tomarse mucho tiempo libre del trabajo, dijo. “Si tienes hijos, es mucho más fácil ser quien quieres ser con un trabajo remoto”, dijo Sandifer. “Eso es lo que se enfocó para mí: ¿cómo estará mi familia más feliz y saludable a largo plazo? puede que no sea lo más lucrativo, pero tienes que considerar tu propia salud mental”.

Dónde están creciendo los trabajos remotos

El lugar donde vives importa. Europa y Australia tienen más trabajos remotos que Estados Unidos, dijo Ma. Los legisladores en Victoria, Australia, han dicho que planean presentar una legislación que otorgaría a los trabajadores el derecho legal de trabajar desde casa dos días a la semana.

Docenas de países, incluidos Tailandia, Italia y Brasil, ofrecen “visas de nómada digital” que permiten a los extranjeros con trabajos remotos quedarse y trabajar durante un período prolongado.

Diferentes industrias y ocupaciones son más propicias para el trabajo remoto. En Estados Unidos, los puestos de educación, administración y redes sociales son los trabajos remotos de tiempo completo de más rápido crecimiento, mientras que enfermería, telesalud y terapeutas con licencia se encuentran entre los principales títulos para el trabajo remoto a tiempo parcial, según Frana en Flexjobs.

PUBLICIDAD

Smith dijo que ve oportunidades para encontrar trabajos remotos en marketing, gestión de productos, ventas, recursos humanos, adquisición de talento, desarrollo de software, ingeniería, atención al cliente, análisis de datos y servicios financieros.

Lea la letra pequeña

PJ Hruschak, de 54 años, ha estado buscando trabajo remoto en diseño web, redacción o edición desde que fue despedido de un trabajo de tiempo completo hace dos años. Vive en las afueras de Cincinnati, Ohio, y quiere evitar los viajes diarios y poder trabajar desde casa cuando su hijo de 9 años está enfermo.

Pero a menudo, cuando encuentra trabajos anunciados como remotos, lee más a fondo la descripción para saber que el empleador quiere que los candidatos vivan en una ciudad en particular o estén disponibles para trabajar en la oficina varios días a la semana. “Definitivamente es frustrante”, dijo Hruschak. “Casi se siente como una pérdida de tiempo”.

Busque agresivamente

Para Francesca Conti, una inversionista que trabaja en capital de riesgo, trabajar de forma remota desde londres para una empresa Suiza le ha permitido viajar internacionalmente y visitar a familiares en Estados Unidos.

“Las oportunidades están ahí, pero son muy pocas y distantes entre sí”, dijo.

Conti recomienda asistir a eventos de la industria o de ex alumnos para conocer contactos que puedan ayudar en la búsqueda.