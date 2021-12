Puerto Rico termina el 2021 nuevamente en ascuas por la pandemia del COVID-19.

Luego de conseguir los niveles más altos de vacunación de todo Estados Unidos, el gobierno se vio forzado a cancelar la celebración presencial de fin de año en el Distrito T-Mobile y que prometía ser el broche de oro al mejor año que ha experimentado el sector turístico en tiempo reciente, según la oficialidad.

De igual forma, el repunte de casos –superior al registrado en diciembre de 2020- opaca lo que hasta ahora –en términos generales- había sido una jornada de aciertos: transacciones millonarias en diversos sectores, nuevos proyectos empresariales y tendencias alcistas en recaudos fiscales, niveles de empleo y ventas.

Los números alentadores están atados, sin embargo, a los estímulos fiscales para hacer contrapeso a los efectos económicos de la crisis sanitaria.

Asimismo, aunque los estímulos fiscales significaron una inyección monetaria sin precedente a la economía local, el 2021 también fue un año de complejidades y controversias.

Entre ellos estuvo la accidentada transferencia de la red eléctrica a LUMA Energy, lo que resultó en un período de mayores suspensiones de servicio y averías que antes del operador privado, según concluyó el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Además, se registró la falta de mano de obra, situación que promovió que diversas empresas aumentaran la paga a los trabajadores, así como la aprobación de una nueva ley de salario mínimo.

El 2021 trajo un aumento súbito y drástico en los precios de la mayoría de los bienes, como resultado de los disloques en la cadena logística, lo que ahora impulsará ajustes en las tasas de interés a partir del 2022.

De igual forma, fueron constantes las controversias y pujas entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la administración de Pedro Pierluisi y la Legislatura por la reestructuración de la deuda pública y la gestión gubernamental.

A continuación, un recuento de los eventos que marcaron el quehacer económico de Puerto Rico durante el 2021.

Año de transacciones millonarias

El 2021 fue un año de fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés).

A principios de mes, los accionistas de Triple-S Management Corp. (NYSE:GTS) aprobaron la venta de la aseguradora a la floridana GuideWell. El acuerdo rondaría unos $857 millones y debe consumarse a más tardar en mayo de 2022.

La venta de Triple-S fue una movida para no quedarse fuera de la competencia, una vez Anthem Inc. compró los activos de Innovacare, matriz de MMM Holdings, lo que se anunció en febrero pasado, y Kinderhook Industries hizo lo propio en junio pasado, adquiriendo las operaciones de Medical Card Systems (MCS).

En julio pasado, Kildare Acquisitions US, LLC pagó $550 millones en efectivo por nueve centros comerciales: Plaza del Sol, Río Hondo (Bayamón), Plaza del Norte (Hatillo), Plaza del Atlántico (Arecibo), Plaza Escorial (Carolina), Plaza Cayey, Plaza Fajardo, Plaza Isabela y Plaza Walmart (Guayama).

En abril, el mayagüezano Orlando Bravo, quien en el 2019 fue identificado por Forbes como el mejor gestor de transacciones en Wall Street, compró la icónica “Su Casa”, la mansión construida originalmente en 1928 y que una vez perteneció a la importante familia estadounidense Rockfeller.

Semanas antes, Puerto Rico ocupó titulares en publicaciones dedicadas al segmento de lujo cuando se dio a conocer que otra residencia -también ubicada en el municipio de Dorado- fue vendida por $30 millones.

Arriba, el antiguo edificio del Palacio Arzobisbal que fue vendido este año. (Ramón “Tonito” Zayas)

El Arzobispado de San Juan fue objeto de múltiples críticas cuando salió a relucir la venta del Palacio Arzobispal y el Seminario San Ildefonso a un inversionista tejano por cerca de $8 millones.

El mes pasado –por una suma no divulgada- el San Juan Water and Beach Club cambió de manos. Mientras, Paulson & Co. puso en venta los también históricos hoteles La Concha y Condado Vanderbilt en el Condado.

“La burbuja pandémica”

Si la economía dio muestras de mejora, ello se produjo –en gran parte- por la burbuja pandémica, el término que el economista Gustavo Vélez ha utilizado para explicar el alza en los niveles de consumo y la inyección de capital que han recibido miles de individuos y negocios en Puerto Rico.

Sea por los Préstamos de Protección de Nómina (PPP, en inglés), la Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, en inglés) o los fondos que recibieron agencias y municipios para sufragar los gastos asociados a la prevención de la crisis sanitaria, Puerto Rico recibió suficiente dinero federal como para evitar que el producto bruto se desplomara en 15%, según Vélez.

Desde el inicio de la pandemia, Puerto Rico ha recibido entre $20,000 millones y $25,000 millones en paliativos.

Antes de la presente ola de contagios, el informe de progreso de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), con fecha del pasado 14 de diciembre ante la jueza Laura Taylor Swain casi alardeaba de una tasa de positividad de 2.44%, o un promedio de 60 casos por día, cifras que habrían contribuido a una mejora en el entorno económico de isla.

Aparte de los $5,200 millones en pagos directos a individuos este año, hasta el pasado 7 de diciembre, el gobierno había desembolsado $18,541 millones en fondos otorgados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y otros programas, así como $2,220 millones del Fondo de Alivio por el Coronavirus.

Esa inyección, junto a aquella vinculada a la reconstrucción luego de los desastres del 2017, hicieron posible que el Departamento de Hacienda registrara recaudos a niveles récord durante el año fiscal 2020-21. En los primeros cuatro meses del año fiscal en curso, los recaudos superaban por un 19% las proyecciones .

Aunque la tasa de inflación explica parte del alza, en los primeros 10 meses del 2021, las ventas al detal, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), registraron nuevos picos.

La agencia calculó tal volumen en $30,387 millones o 23.6% más que el año pasado. En los meses de enero a octubre de 2019, las ventas al detal caían 9.8% en relación al mismo período en el 2018.

Según un análisis reciente de varios economistas de la Reserva Federal de Nueva York, de las cuatro regiones que supervisa esa unidad del banco central estadounidense, hasta octubre pasado, Puerto Rico exhibía una mejora en los niveles de empleo desde el inicio de la pandemia, algo que todavía no ha ocurrido en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Islas Vírgenes y en Estados Unidos, como un todo.

Unos se van, otros llegan

Luego de un año de restricciones, en mayo pasado, el gobierno puso fin a las órdenes ejecutivas que mantuvieron a la población bajo un toque de queda en distintas modalidades y restringieron de una u otra forma, las operaciones de decenas de negocios.

En gran medida, las iniciativas dirigidas a contener la pandemia surtieron efecto, pero a su vez, contribuyeron al cierre de 4,500 negocios, según datos de la Junta de Planificación. Algunas empresas, sin embargo, ya tenían sus días contados por diversas razones.

Sears y Kmart no pudieron salvarse ni siquiera con la fusión de $11,000 millones que protagonizaron en el 2004. Ambos comercios que fueron anclas en los principales centros comerciales de Puerto Rico desaparecieron paulatinamente. Este año, Sears cerró sus puertas en Mayagüez Mall y Plaza del Norte en Hatillo y Kmart hizo lo propio en The Outlets at Montehiedra.

Tanto Sears como Kmart, ambas propiedad de TransformCo, finalmente cerraron gran parte de sus comercios, incluyendo algunas de sus tiendas en Puerto Rico. (Agencia EFE)

Una única Sears y su hermana -Brand Central- opera en Plaza Las Américas, aunque apenas tienen inventario.

Disney Store cerró su única tienda en Puerto Rico y Bed Bath & Beyond quedó con dos establecimientos en San Patricio y en Plaza del Sol tras completar el cierre de su segunda tienda en Carolina.

La marca AT&T desapareció del mercado local, luego de que Liberty integrara esa operación en Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses. Lo mismo aconteció una vez, FirstBank integró las operaciones de Banco Santander en la isla.

De igual forma, Microsoft y HP anunciaron el cierre de sus operaciones en Humacao y Aguadilla, respectivamente.

Mientras, la firma de contabilidad BDO optó por abandonar el mercado de Puerto Rico tras la debacle reputacional que causaron las acusaciones de fraude por parte de sus socios principales Fernando Scherrer y Gabriel Hernández, procesos judiciales que todavía continúan su curso.

En contraste, la cadena Arby’s, gestionada en la isla por Fransglobal, inauguró su primer restaurante en Cayey, seguido por aperturas en Guaynabo y Santa Isabel. Chick-Fil-A, por su parte, construye lo que serán sus primeros restaurantes en la isla a partir del 2022.

Liberty Puerto Rico culminó este año la transacción de compra de las operaciones de AT&T en Puerto Rico, por lo que presentó su nuevo logo. (El Nuevo Día)

En agosto pasado, Macy’s anunció un pacto con la juguetería Toys R Us, lo que significó el regreso de la marca a la isla y hace un mes, lanzó en Puerto Rico su nueva tienda de artículos de precio reducido Macy’s Backstage.

Mientras, tras comprobar la acogida de su concepto, IKEA estableció su primera tienda de servicio completo en Bayamón con una inversión de unos $50 millones y con ello, la creación de 550 empleos directos.

En el sector industrial se produjeron, de igual forma, nuevas apuestas a Puerto Rico.

Gracias a la visión del empresario de biotecnología Robert Salcedo –muy familiarizado con Puerto Rico- y el trabajo de InvestPR y el DDEC, Cytoimmune Therapeutics y BioSimilar Solutions trasladarán sus operaciones a Toa Baja y Aguadilla con una inversión conjunta de $228 millones y la creación de 400 empleos.

Un semillero de nuevas empresas

Sobre todo, el 2021 fue un año de nuevos emprendimientos para muchas empresas locales.

En septiembre pasado, los empresarios Julián Hernández y Ruth Gago inviertieron $8.5 millones al adquirir y renovar la Marina de Salinas.

En Lares, Café Oro expandió sus operaciones con una inversión de $2.4 millones.

e3 Consulting lanzó Allec, la primera aplicación de inventario desarrollada en la isla para pequeños y medianos negocios.

Mientras, AZ Foods lanzó una iniciativa para que marcas locales exporten sus productos al Caribe.

Boon, una aplicación que permite adquirir ciertas pólizas de seguros para apartamentos de manera expedita y Pryze, otra solución que busca desalentar el uso del celular en horas laborables, mediante el otorgamiento de incentivos resultaron victoriosas en el DemoDay 2021 de la aceleradora Parallel 18.

Y este año, Grupo Guayacán celebró 25 años de impulsar proyectos empresariales de todo tipo. Su programa de capacitación, así como su competencia EnterPRize, ha inyectado sobre $20 millones de capital, beneficiando a sobre 2,000 participantes y 720 empresas en la isla.