Empleados optan por el “politrabajo” para combatir el estancamiento salarial

Nueva York - Ante la congelación salarial, la inflación y el miedo a los despidos, algunos trabajadores han decidido desvincularse de sus carreras tradicionales. Están aceptando empleos paralelos para obtener ingresos adicionales y disponer de un plan de respaldo en caso de quedarse sin trabajo, o añadiendo un segundo, tercer y a veces cuarto empleo -lo que algunos llaman “politrabajo”- a la mezcla.

Por ejemplo, Katelyn Cusick, de 29 años. En su trabajo a tiempo completo embellece expositores como visual merchandiser para Patagonia. Además, trabaja de 10 a 15 horas a la semana gestionando a personas influyentes en las redes sociales para una marca alemana de calzado. También tiene una tienda Etsy donde vende cuadros. Por si fuera poco, es acomodadora en conciertos en la bahía de San Francisco, una forma de ver espectáculos en directo gratis.

“Cada día es diferente y cada día parece un día nuevo”, dice Cusick. “En última instancia, por eso empecé a hacer todo esto, porque quería cambiar. No quiero hacer lo mismo todos los días”.

PUBLICIDAD

Los ingresos extra también le ayudan a pagar sus préstamos de estudios y a hacer frente al elevado coste de la vida, una ayuda que agradece desde que los salarios en su trabajo a tiempo completo se han mantenido estables durante varios años, afirma.

Algunos se sienten atraídos por trabajos paralelos debido a la inestabilidad de su lugar de trabajo o a la percepción de que pueden perder sus ingresos. Otros, reacios a confiar en que un solo empleador les proporcione un trabajo estable y duradero, complementan sus funciones principales con trabajos en aplicaciones como Uber y Grubhub.

“Hemos visto salarios estancados, hemos visto inflación, hemos visto el coste de la vida en general aumentar, incluso más allá de nuestras medidas de inflación”, dijo Alexandrea Ravenelle, socióloga e investigadora de gig economy en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. “Así que la gente busca formas de complementar y construirse un poco de red de seguridad”.

Algunos están creando “carreras de cartera” en las que desempeñan diversos trabajos, cada uno de los cuales les permite adquirir distintas competencias valiosas. En el caso de Cusick, el trabajo paralelo mantiene al día sus conocimientos de marketing en redes sociales.

“En lugar de tener un trabajo que puedes tener durante muchos, muchos años y pensar en la progresión de tu carrera como un camino lineal, algunas personas están reuniendo múltiples side hustles basados en sus habilidades e intereses y haciendo que el dinero funcione al tener múltiples fuentes de ingresos”, dijo Elaine Chen, directora del Derby Entrepreneurship Center de la Universidad de Tufts.

PUBLICIDAD

Expertos en carreras profesionales y personas con trabajos paralelos comparten consejos sobre cómo empezar y qué evitar si estás pensando en dejar de trabajar de 9 a 5.

Sigue una pasión

Si te embarcas en un negocio paralelo a un trabajo a tiempo completo, considera la posibilidad de elegir algo que te interese por naturaleza, ya que dedicarás mucho tiempo libre a la empresa.

“Te tiene que encantar”, dice Chen. “Normalmente es algo que a la persona le apasiona de verdad”.

Para Josie White, de 31 años, esa pasión era la salud mental. Tras luchar contra el trastorno esquizoafectivo y encontrar un tratamiento eficaz, quiso ayudar a otras personas con problemas de salud mental a sentirse menos solas.

Mientras trabajaba a tiempo completo como recaudadora de fondos para Shelter the Homeless, una organización sin ánimo de lucro de Salt Lake City, White decidió dedicarse paralelamente a hablar en público y empezó a buscar oportunidades para dirigirse a grupos y conferencias donde pudiera compartir sus propias experiencias con la enfermedad mental “para asegurar a la gente que hay esperanza y una luz al final del túnel”.

Ser realista con el dinero

Poner en marcha un negocio secundario puede requerir una inversión inicial y puede pasar bastante tiempo antes de que genere ingresos.

Cuando White puso en marcha su negocio paralelo, empezó ofreciendo sus servicios de oradora como voluntaria no remunerada. Consiguió algunos trabajos formando a personal de organizaciones sin ánimo de lucro y hablando sobre recaudación de fondos, que no era su objetivo original, pero esas oportunidades le ayudaron a adquirir experiencia.

PUBLICIDAD

El año pasado contrató a 10 conferenciantes, cuatro de los cuales serán remunerados. El dinero que ha ganado hasta ahora lo ha reinvertido en desarrollar sus dotes de oradora.

“En última instancia, el objetivo es cobrar, pero ahora mismo estoy trabajando para conseguirlo”, afirma White. “Empieza a ser una bola de nieve”.

Kevin Glennon, director senior de hardware de Tovala, una startup que vende hornos inteligentes, lanzó un negocio paralelo para ayudar a los jugadores de frisbee golf a encontrar los discos perdidos. Después de perder demasiados discos en cañas altas mientras practicaba este deporte, Glennon, de 34 años, trabajó en el desarrollo de un dispositivo que puede acoplarse a un disco y emite un pitido para ayudar a los jugadores a encontrarlo.

Empezó a diseñar el dispositivo hace más de un año, invirtiendo su propio dinero, y espera alcanzar el punto de equilibrio y empezar a obtener beneficios cuando empiece la fabricación el mes que viene. “Aún no puedo vivir de los beneficios, pero es un trabajo pluriempleado”, afirma Glennon.

Conocer los riesgos del trabajo por encargo

Algunos trabajos paralelos, como el reparto de comestibles o el transporte de pasajeros, pueden generar ingresos de inmediato.

Tom Ritter, de Syracuse (Nueva York), complementaba sus ingresos como especialista en gestión de personal en una organización sin ánimo de lucro haciendo entregas para Instacart y Spark, la plataforma de reparto de Walmart, además de su trabajo a tiempo completo. El trabajo extra le ayudaba a pagar las facturas, sobre todo cuando hace poco perdió su trabajo de día.

“Para mí, incluso ese par de cientos de dólares más al mes fueron muy útiles, y lo siguen siendo”, afirma Ritter, de 39 años.

PUBLICIDAD

Ravenelle advirtió que no se debe depender demasiado del trabajo por encargo para obtener ingresos. Puede ser difícil volver a los empleos fijos a tiempo completo, en los que los trabajadores suelen esperar dos semanas o más para cobrar su primera nómina, y el trabajo gig conlleva un estigma entre algunos empleadores, dijo.

Además, si los trabajadores de gigas están ganando buenos salarios, las plataformas suelen cambiar los algoritmos para que ganen menos dinero, dijo Ravenelle. “La casa siempre gana cuando se trata de plataformas de trabajo”, afirma.

Sé escéptico

Cuando se buscan trabajos paralelos, hay que tener cuidado si una oportunidad encontrada en Internet parece demasiado buena para ser verdad. Algunas personas influyentes en Internet promueven ideas de negocio que son más parecidas a estafas.

En su investigación, Ravanelle ha hablado con personas que vieron vídeos en Internet sobre cómo ganar dinero vendiendo microgreens.

“Pensaban que podían ganar miles de dólares al mes, trabajando desde casa, cultivando microgreens en su cocina y luego vendiéndolos a restaurantes de alta gama”, dijo Ravenelle. “No. La persona que te vende las luces de cultivo y te da las clases es la que está haciendo el dinero”.

Encontrar el tiempo

Empezar un segundo trabajo o una segunda carrera puede restar tiempo personal, reduciendo las oportunidades de hacer ejercicio o estar con la familia y los amigos.

“No hago nada. No tengo vida”, dice Glennon. Para ver a sus amigos más a menudo, los convirtió en golfistas de disco. Así podía trabajar en su producto y visitar a sus amigos al mismo tiempo.

White trabaja de lunes a jueves en Shelter the Homeless, entre 40 y 45 horas semanales. Los viernes los dedica a practicar su oratoria o a generar nuevos negocios.