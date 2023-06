El exvicegobernador de Nueva York, Richard Ravitch, quien en sus últimos años de vida pública, abogó en Washington y en otros foros para que se atendiera la crisis fiscal de Puerto Rico e incluso, llegó a servir como el primer representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el 2016, ha fallecido a los 89 años de edad.

Según The New York Times, Ravitch falleció este domingo. Su partida fue confirmada al diario estadounidense por su esposa, Kathleen M. Doyle.

“Siento que he perdido a un amigo, a un mentor. De Dick aprendí muchas cosas que no sabía de finanzas públicas”, dijo el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia.

“Él le tenía mucho aprecio, le tenía un cariño enorme, a Puerto Rico”, agregó el ahora académico.

Ravitch -un empresario neoyorquino, integrante de una familia dedicada al mundo de las bienes raíces y la construcción- tuvo lazos cercanos con la isla, pues la empresa fundada por su padre, HRH Construction, fue la desarrolladora de ciertos proyectos en la isla, particularmente del complejo residencial El Monte en la zona de Hato Rey.

Aunque alcanzó el éxito en el mundo empresarial, incluyendo sacar de la insolvencia un banco en el estado de Nueva York, el abogado, egresado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale, sentía gran afinidad por el servicio público y siempre estuvo disponible para colaborar en grupos de consejo o apoyo a la gestión gubernamental, tanto a nivel presidencial como a nivel estatal.

En ese sentido, aunque Ravitch, afín a la causa demócrata, no ocupó una posición electiva, el empresario caló hondo en el quehacer público por su rol en la transformación financiera de la ciudad de Nueva York, luego de su colapso fiscal en 1975.

En el 2016, cuando ya representaba al gobernador Alejandro García Padilla ante la Junta de Supervisión Fiscal, Richard Ravitch comunicó a los medios que la situación financiera de Puerto Rico empeoraba.

Ravitch fue una de las figuras que articuló un rescate para la Corporación de Desarrollo Urbano de Nueva York y posteriormente, ayudó en la crisis de solvencia que encaró el gobierno de La Gran Manzana. En la década de 1980, tuvo a su cargo revivir el sistema de transporte masivo del estado como cabeza la Autoridad de Transporte Metropolitano.

En el 2009, el entonces gobernador de Nueva York, David Paterson, le nombró vicegobernador, cargo que ocupó por espacio de un año.

En Puerto Rico, el nombre de Ravitch se hizo familiar en la década pasada, a medida que los problemas fiscales del gobierno local se hacían evidentes.

El empresario sirvió como asesor del juez federal Steven Rhodes, quien tuvo a su cargo el proceso de quiebra municipal de la ciudad de Detroit en Michigan.

Y fue Bhatia y luego, algunos funcionarios de la administración de Alejandro García Padilla, quienes tocaron a la puerta de Ravitch para recabar su ayuda ante la situación que encaraba Puerto Rico.

“En el 2013, cuando llegué a la presidencia del Senado, cuando comencé a hablar con las casas acreditadoras y con grupos de bonistas me di cuenta que nadie le creía a Puerto Rico”, relató Bhatia.

“Me acerqué a Paul A. Volcker (el expresidente de la Reserva Federal). Le pregunté si él podía ayudarnos, si él, o alguien que tuviera la confianza del mundo financiero, podía ayudarnos a empezar a traducir el lenguaje de Puerto Rico”, explicó Bhatia.

En esta foto tomada en el 2019, el exsenador Eduardo Bhatia y el exvicegobernador de Nueva York, Richard Ravitch. (Suministrada)

Entendiendo las finanzas públicas

Dos años antes, Volcker y Ravitch trabajaban en un proyecto dirigido a fortalecer las finanzas estatales, una iniciativa que, en parte, fue fruto de las experiencias vividas en momentos de crisis fiscal.

Ravitch y Volcker compartían una crecimiente preocupación en torno a los constantes problemas presupuestarios que encaraban estados y ciudades en todo Estados Unidos y los retos que encaraban los gobiernos municipales y estatales como resultado de sus planes de pensiones, el gasto sin freno bajo el programa de Medicaid o el efecto que tendría a nivel estatal y municipal un programa de recortes presupuestarios a nivel federal para atajar el déficit.

El interés de Ravitch por el buen manejo de las finanzas públicas fue tal que el empresario subvencionó la creación de un programa de capacitación para periodistas en la Escuela Graduada de Periodismo Craig Newmark de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

A través de los años, el programa Ravitch Fiscal Reporting ha agrupado a voces prominentes del mundo de las finanzas públicas con el fin de que periodistas puedan conocer y a su vez, reportar acerca de temas que afectan el funcionamiento de cualquier sociedad como la administración de planes de pensiones o los procesos de presupuesto gubernamental.

Bajo dicho programa, justo cuando se complicaba la quiebra de Puerto Rico se organizaron sesiones de capacitación específicas acerca de la situación financiera de Puerto Rico y se becó a periodistas locales, incluyendo a esta periodista. En una de sus alocuciones a los periodistas que participaban de las jornadas de capacitación en CUNY, Ravitch planteó que las finanzas públicas podían ser temas de negocios o de tipo numérico, pero su manejo tenía consecuencias reales para empresas y ciudadanos de todo tipo y resultaban en soluciones o problemas que perduran por generaciones.

Tras su deceso, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Adrienne Adams, indicó que toda la ciudad de Nueva York está de luto.

“Como líder cívico, Dick dedicó su vida a fortalecer a Nueva York durante tiempos de crisis como líder cívico, servidor público y ciudadano comprometido”, reza la declaración de Adams enviada a este diario y en la que se ofrece el pésame a la familia del empresario.

En su red social, Adam Chepenik, otrora funcionario del Tesoro cuando ebullía la crisis fiscal de Puerto Rico y ahora asesor de la JSF, a través de la firma Ernst & Young, indicó que Ravitch fue “un verdadero titán y visionario de las finanzas públicas responsables”.

“Fue también un mentor y amigo para muchos de nosotros en el servicio público”, agregó Chepenik.

El nexo con la quiebra de Puerto Rico

“Recuerdo que nos reunimos unas dos horas y me dijo que sí”, relató Bhatia.

A juicio de Bhatia, Ravitch era “una persona única” porque a lo largo de su trayectoria en el mundo privado y en la vida gubernamenal se ganó el respeto del Tesoro de Estados Unidos y Congreso, del mundo financiero de Nueva York y de líderes electos.

“Y todo lo que hizo, lo hizo sin cobrar un centavo”, agregó el exlegislador, quien indicó que la primera sugerencia que ofreció Ravitch a Puerto Rico fue analizar cuidadosamente su situación financiera.

La amistad de Ravitch con el exsecretario del Tesoro, Jack Lew, habría contribuido para que la administración del presidente Barack Obama, comprendiera la necesidad de encontrar una solución para la isla tras comprobar que Puerto Rico no tenía ningún mecanismo de quiebra o reestructuración para ponerse sobre sus pies.

“Se necesitaba un mecanismo legal para que Puerto Rico pudiera salir adelante y evitar que Puerto Rico estuviera disputándose con los bonistas por el resto de su vida en los tribunales”, explicó Bhatia al agregar que tan pronto Ravitch entendió la situación de la isla, vio prudente suspender el pago de la deuda pública para que el gobierno pudiera reorganizarse.

Aunque Ravitch, Bhatia y la administración de García Padilla objetaban la imposición de un ente externo, fue la condición para autorizar a la isla a modificar las obligaciones contraídas con el mercado de capital. Así surgió la ley federal Promesa e insertada en esta, la JSF.

“En todo lo que intervino, no solo con Puerto Rico, Dick siempre sirvió de puente para acercar a la gente y su rol fue fundamental para que Puerto Rico consiguiera el ajuste de deuda que se ha dado. Ahora, Dick siempre quiso que el recorte fuera mucho, mucho mayor”, dijo Bhatia.

Una vez, el presidente Obama convirtió en ley Promesa, García Padilla nombró a Ravitch como su representante.

En septiembre de 2016, Ravitch catolgó a la JSF como “la única esperanza” para que la isla se pusiera sobre sus pies y para que el Congreso tomara las decisiones que eran necesarias para impedir el desplome de la inversión en Puerto Rico.

Entonces, aunque Ravitch era elogiado desde el lado gubernamental, los principales acreedores de Puerto Rico vieron en el empresario, un opositor y el origen de lo que sería el hundimiento de la credibilidad del territorio estadounidense en el mercado municipal.

En mayo de 2017, cuando Ravitch ya no participaba en la JSF, pues el nuevo gobernador Ricardo Rosselló Nevares había nombrado como su representante a su estratega de campaña, Elías Sánchez Sifonte, el empresario escribió en una columna en este diario que los trabajos del ente fiscal iban por mal camino.

“El proceso que hasta este momento lleva a cabo la JSF no es otra cosa que una estrategia de arriba hacia abajo que busca reducir los gastos del gobierno como contraparte a un presunto ajuste de la deuda. Esa estrategia no es la correcta. Choca con la realidad de que, mientras persista el deterioro de la economía, Puerto Rico no tiene capacidad para pagar deuda y a la vez mantener un nivel mínimo de servicios públicos”, escribió Ravitch.

De acuerdo con el empresario, ante un escenario de recortes presupuestarios, era necesario que el liderato puertorriqueño hablara con “una sola voz”.

“La (JSF) y la corte deben recibir recomendaciones claras con relación a la inversión base que es necesaria para la buena salud y educación de los puertorriqueños, así como para el pago de las pensiones”, escribió Ravitch al agregar que ese era el punto de partida para reestructurar la deuda del gobierno puertorriqueño.

Sin un estimado “realista” para mantener el bienestar y el orden social, el proceso de quiebra “habrá de repetirse, trágicamente, en años futuros”.

“Puerto Rico no se merece eso”, culminó diciendo Ravitch.