Hacienda realiza otro desembolso de $133 millones en reintegros

El Departamento de Hacienda anunció este jueves que realizó otro desembolsó de $133 millones en reintegros correspondiente a 58,783 planillas. Esto eleva la cifra de reintegros pagados a más de $1,000 millones, a menos de un mes de iniciado el ciclo contributivo.

En comunicado de prensa, el secretario Ángel Pantoja Rodríguez indicó que se trata de una cifra “histórica”.

“Con la nueva nómina aprobada, se han desembolsado $1,100,318,009 correspondientes a unos 491,378 contribuyentes. Esta cifra es histórica, pero nos mantenemos enfocados en continuar el gran trabajo realizado por el equipo del Departamento de Hacienda y procesar con agilidad las planillas que continúan radicándose”, dijo el secretario.

Los pagos deben reflejarse en las cuentas bancarias en los próximos días. A la fecha, se han radicado unas 619,778 planillas de contribución sobre ingreso de individuos, de las 1.1 millones a 1.2 millones que se estiman recibir.

“Transcurrido el periodo de radicación de comprobantes de retención y declaraciones informativas, el Departamento de Hacienda estará enviando a través de las cuentas de SURI o por correo a los que aún no tienen cuenta, un resumen con el desglose de los ingresos recibidos bajo su número de Seguro Social para el año contributivo 2025. Con este resumen oficial los contribuyentes podrán verificar si tienen la evidencia de ingresos completa para radicar sus planillas. Si usted tiene todas sus W-2 y declaraciones informativas según el resumen, no tiene que tomar ninguna acción. Si le falta alguna, deberá seguir las instrucciones y enmendar su planilla”, explicó el secretario.

Para el año contributivo 2024 a esta misma fecha, se habían recibido 4,930,497 comprobantes de retención y declaraciones informativas, comparadas con 5,343,263 recibidas en este ciclo o unas 412,766 más que el año pasado.

Por otra parte, hoy abrieron sus puertas tres Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas, ubicados en Plaza Las Américas, en el Mayagüez Mall y en Plaza del Caribe en Ponce. El próximo martes 10 de marzo, iniciarán las Ferias de Servicio en varios municipios. Tanto en los centros comerciales como en las ferias de servicio, se atenderán contribuyentes asalariados y pensionados. También se asistirá en la reclamación del Crédito Tributario por Hijos (CTC por sus siglas en inglés), que se solicita a través de la planilla federal.